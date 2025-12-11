太白目！荷蘭「AI廣告」批聖誕混亂景象 麥當勞緊急下架滅火
AI已經越來越接近我們，因此消費者看到的影片是否AI生成，也成為熱門話題。可口可樂本來打算以AI生成的廣告，就遭到強烈反對。不過荷蘭麥當勞近日還是推出一隻AI生成的廣告，更是主打聖誕假期是「一年中最糟糕的時刻」，再度挑逗起AI反人類、摧毀傳統節日文化的敏感神經。引發爭議後，荷蘭麥當勞也趕緊下架影片。
根據外媒《衛報》日前報導，麥當勞荷蘭推出名為「一年中最糟糕的時刻」的廣告，呈現了聖誕老人被堵在車流中，一位滿載禮物的荷蘭自行車騎士在雪地裡滑倒，在家中聚餐的家人們吵成一團。最後影片結尾帶到，在各式各樣的混亂中，請大家躲進麥當勞，還要待到1月份，就可以夠安然度過可怕的聖誕假期。
但影片才一上架就立刻負評如潮，有網友表示「這支廣告徹底毀了我的聖誕心情」。更多網友表示，「聖誕節去麥當勞才是可怕。」
見到苗頭不對，麥當勞荷蘭也緊急將廣告撤下，「廣告旨在展現荷蘭民眾在節日期間面臨的壓力時刻，根據網路的反饋和媒體的報導，我們注意到對許多客人來說，聖誕假期這段時間是『一年中最美好的時光』」。
製作公司也提油救火替AI辯護，強調廣告製作中也有真人參與，「使用AI從來都不是要取代傳統工藝，而是要擴展工具箱。遠見、品味、領導力...這些永遠都是人類的特質」。不過網友紛紛留言質疑說「那麼那些原本應該參與其中的人呢？演員、合唱團呢？」「與傳統的實景拍攝相比，像這樣的廣告項目只有10個人參與，人數非常少」。
