太盡責！「置放消波塊」提前上工 台東成功漁港吊車翻覆1死1傷
恐怖工安意外！台東縣成功漁港昨天（11／30）發生離奇案件，一台將消波塊吊放前置作業的巨型吊車，竟然翻覆墜海，65歲鍾姓老闆慘困在駕駛艙內11小時，救出時已經明顯死亡。家屬痛心不已，本來作業是今天（12／1）預定才要開始，但鍾男為了讓工作順利，提前作業，竟不幸發生死亡意外。
台東縣消防局表示，獲報後立即派遣共7車10人前往現場進行搶救。由於受困者的腿部被重壓，救援頗有難度，警消同仁利用油壓撐開器及軍刀鋸等專業破壞器材，配合現場其餘施工人員拆卸車體零件，終於在中午12時成功將46歲男性傷者救出。
至於位在駕駛艙內的鍾男，被困在被擠壓的駕駛艙殘骸中，消防人員使用一般破壞機具，根本無法挪動或切割翻覆重達160噸吊車。現場人員更無奈表示，「簡直是人肉夾心！」必須調派更大型起重機，才有辦法從堤防夾縫下方救人。歷經11個小時後，才終於把鍾男救出，但已經成為冰冷遺體。
事實上，這項工程是預定今天才正式開工，鍾男疑似為了讓正式工作順利，提前一天親自操作前置作業的調度與定位，竟命喪吊車駕駛艙內。
據現場工程人員指出，鍾男承接台東縣府農業處於成功漁港的吊放消波塊業務，開工前對於海象風勢都必須先做調查，台東縣府已通報勞檢單位介入調查。
