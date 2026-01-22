「太直白」惹怒罹癌病患！ 馬偕醫遭毆打提告傷害

因為醫生了解病情，說了實話卻被打。（圖／東森新聞）





因為醫生了解病情，說了實話卻被打。一名癌症患者到淡水馬偕醫院就診，詢問醫生自己還能活幾天，對方卻說快了。讓患者不能接受，出手攻擊醫生。

員警vs.遭攻擊宋姓醫師：「（他是現在會有什麼問題），他現在目前沒有啦，（對啊，目前沒有）。」

醫師坐在診間，講話明顯顫抖，因為幾分鐘前才遭到病患攻擊。院方人員：「醫生跟他講話，醫生講話也是太年輕了，講話可能讓他不爽。」

怎麼會看診看到一肚子火氣，還出手攻擊？事發在19日下午2點54分，據了解，一名54歲的癌症患者在看診時，疑似因為病情發展迅速，來日無多，而醫生講話又太過直接，竟然情緒爆發，失控出手朝醫師攻擊，造成40歲的宋姓醫師左胸挫傷，警方獲報立刻前往現場，除了受理報案並通知，動手的李姓患者到案說明。

淡水警分局竹圍所所長何宗諭：「全案將依刑法傷害罪、強制罪及違反醫療法，移送士林地檢署偵辦。」

看醫生卻變打醫生，一時失控魯莽行為，就算有再多理由，都得為自己的出手違法行為負上法律代價。

