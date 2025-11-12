太相信人了！學生謊稱家人開刀借40萬 陳重銘誤踩詐騙陷阱

記者楊忠翰／綜合報導

知名網紅「不敗教主」陳重銘，12日在臉書專頁發文表示，以前的學生告訴他，因為家中長輩住院，需要借款40萬元，當下他選擇相信對方，遂將錢交給學生，沒想到卻受騙上當；陳重銘以自身經驗提醒粉絲：「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金。」

陳重銘發文表示，10日上午時分，以前學生突然打電話給他，內容提及家中長輩住院，心臟裝支架需要40萬元，想向他借這筆錢，由於現今詐騙猖獗，遂要求學生親自來找他，自己也問了對方家中狀況，並提醒學生不要受騙，然後他就把錢給對方，救人如救火。

陳重銘接著表示，他在這裡犯了一個錯，沒有仔細問清楚狀況，自己太相信人了，他覺得家人生病開刀讓人很煩心，也不好意思問太多，但他有一直問對方是不是被詐騙，學生也一直否認；到了晚間時分，學生又說開刀失敗，需要25萬元救命，他聽到這裡就覺得：「這不是標準的詐騙流程嗎？我就先不理他，只是這個晚上我就睡不好覺了。」

隔天上午時分，學生再度打電話借錢，這次他直接詢問醫院是哪一家？之前的40萬元呢？他要求對方提供收據，也沒有打算把錢交到學生手上，而是表明自己將到醫院直接繳費。

昨天晚間時分，學生換了一個理由借錢，但他已經知道自己被騙了，當然不會給錢，他同時學生妻子求證，始知對方真的被詐騙，學生說投資股票1000元，可以拿回300元到400元的退佣金，結果學生就投了70萬元！

陳重銘指出，其實所謂的退佣金，還不就是拿你的錢來給你自己！等到你想要回本金時，對方又會找一堆藉口拚命跟你要錢；雖然學生妻子喊著要報案，但他要對方做好心理準備，有可能拿不回這筆錢了！至於他借出的40萬元，畢竟自己認識對方家人、妻子，所以他相信可以拿回來，而且自己並不急。

陳重銘呼籲：「年輕人急著成功，就忽略其中的陷阱了，你貪人家的利息，人家是圖你的本金。天上不會掉餡餅，我也是上班工作25年，才有今天這個日子。」

有網友幫陳重銘打抱不平：「自己被詐騙然後再來做詐騙騙老師喔？」，陳重銘則說：「應該是沒路走了，原諒他。」

