太瞎了...24歲男直腸卡「20cm一戰古董」 醫護超驚恐 急呼叫拆彈專家

法國一名24歲男子因臀部劇烈疼痛，前往醫院掛急診，怎料經檢查後驚見，他的直腸內竟卡了1枚「第一次世界大戰時期的砲彈」。示意圖／取自unsplash

法國西南部大城圖盧茲（Toulouse）1月31日深夜，發生一起離譜的醫療驚魂事件。一名24歲男子因臀部劇烈疼痛，前往醫院急診室求助，醫療團隊經檢查後驚恐發現，導致男子疼痛的元凶，竟是1枚卡在直腸內的「第一次世界大戰時期砲彈」。由於擔心砲彈可能隨時引爆，院方不敢大意，緊急疏散人員，並呼叫拆彈小組與消防隊到場支援，場面一度相當混亂。

為尋求刺激？自行塞入「可收藏彈殼」卡死

根據外媒《南方日報》（La Depeche du Midi）與法新社報導，這起事件發生在圖盧茲的朗格爾醫院（Rangueil Hospital），該名24歲男子於31日晚間至1日凌晨入院，神情痛苦地向醫護人員表示，自己將「1個物體」塞入直腸，但並未第一時間說明該物體究竟是什麼。

直到被送入手術室，醫療團隊進行更深入的檢查時，才駭然發現卡在男子體內的異物，竟是1枚長約16至20公分、寬約4公分的金屬砲彈。據患者向院方透露，這是他自己放進去的，這枚砲彈屬於「可收藏的彈殼」。

24歲男自行將1枚長約16至20公分、寬約4公分的「金屬砲彈」塞入直腸內。示意圖／取自unsplash

手術室變拆彈現場 醫護驚：是「一戰古董」

當外科醫生準備取出異物時，才意識到那是1枚「第一次世界大戰時期的砲彈」，法國警方消息人士透露，當醫療團隊意識到手術台上躺著1顆可能隨時會爆炸的「未爆彈」時，現場氣氛瞬間凝結。一名不願透露姓名的醫院工作人員證實，「醫療團隊發現了爆炸物，為了安全起見，立刻叫了拆彈小組。」

凌晨緊急拆彈 所幸無人傷亡

驚恐萬分的醫護人員立即通報當局，警方於凌晨1點40分左右趕抵現場，並召集了當地的拆彈專家介入處理。上加龍省（Haute-Garonne）緊急服務部門表示，為了防止拆彈過程中發生意外，消防員也被全副武裝派往現場，以確保拆彈小組介入期間的消防安全。

所幸經過專業評估與處理，緊急服務部門事後表示「1枚爆炸裝置已被排除」，危機順利解除。雖然這枚砲彈被證實是具有歷史的一戰軍事用品，但關於其是否仍具有火藥活性，以及男子身體的後續恢復狀況，消防局發言人與當地醫院均向媒體表示，無法透露更多資訊。



