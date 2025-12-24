太短小！彰南路庇護島頻傳撞擊 8個月接連13次

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】小「島」大麻煩！彰化市彰南路的行人庇護島近期連續遭撞，8個月內累計13起事故，其中18日最新一起事件甚至發生駕駛撞上庇護島後短暫停留就駕車離開，事件引起民眾與交通單位關注安全問題。

彰南路庇護島接連被撞，秀傳醫院前的迄今未發生撞擊事故，用路人直指庇護島面積偏小，駕駛迴轉時容易「看不到」，是事故頻繁發生的主因。（記者陳雅芳攝）

彰化市彰南路的行人庇護島最近成了事故熱點，從上個月連續三起自撞事件，到本月14日又再度被撞，18日更發生駕駛撞上庇護島後僅停了幾秒就直接踩油門離開的情況，讓路過民眾看傻眼，也讓居民對行人安全感到憂心。

地方人士指出，庇護島面積偏小，駕駛在迴轉或變換車道時容易「看不到」，導致撞擊頻繁。與此相比，彰化市秀傳醫院前的中山路中央分隔島，設有寬敞的行人庇護島，島上還有交通號誌桿，迄今未發生任何撞擊事故，成為不少民眾建議改善彰南路的參考範例。

公路局彰化工務段廖志彬表示，彰南路中央分隔島本身「量體」較小，若擅自加大庇護島，將影響行車動線。目前彰南路庇護島已設置黃色標線、黃黑斜紋、導標、交通號誌、危險標記及行車導引線等設施，具備可視性與警示效果，但仍呼籲駕駛在迴轉前務必注意前方路況。

民眾對頻繁撞擊事件也有不同看法。有人認為，只要加重罰金，違規駕駛就會記住，事故數量可望下降；也有人擔憂，若不改善設計，撞擊事件恐將持續累積，甚至突破百次。居民張小姐說：「每次經過這裡都很小心，但看到車輛撞上庇護島然後直接開走，真的覺得很危險，尤其是有小朋友或老人要過馬路時。」

廖志彬指出，秀傳醫院前的庇護島當初是直接從中央分隔島切開形成行人穿越道，面積寬大，因此行駛安全性高；彰南路則無法像秀傳前一樣加寬，現有的警示設施已盡量提高可視性，但仍需駕駛提高警覺，避免車輛受損或遭罰。

交通安全專家建議，除了加強駕駛警示，若有可能，可評估庇護島周邊的道路設計，如增設反光設施或改良標線，以降低事故發生率。居民和地方人士希望，未來彰南路庇護島能比照秀傳醫院前設計，兼顧道路通行效率與行人安全，避免「撞」況繼續延燒。