太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來

一名台灣人在埃及撿到台大學生遺失的學生證，竟靠Threads迅速找到失主。圖／Pixabay

一名台灣男子27日在Threads上發文，表示自己人在埃及，撿拾到一張台灣大學的學生證，原PO拍下學生證的照片，重要資訊打馬賽克，照片的背景就是埃及出名的景點人面獅身像。原PO發文之後短短1小時，失主就現身，表示回台灣之後再跟原PO拿回來，非常感謝原PO撿到他的學生證並PO文尋找失主，還說自己在台北掉過4次證件都沒找回來，沒想到掉在埃及卻找回來了。

原PO昨天在Threads上發文「財經系黃同學，在人面獅身像撿到你的學生證，等等要去開羅機場搭飛機，如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以」。結果不到1個小時，這名財經系的黃姓同學就在Threads上回文了，「謝了，回台灣再跟您拿，非常感謝！」這名黃姓同學也在自己的Threads上發文「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔可以被台灣人撿到！」

這則貼文短短16小時就有9.3萬網友按讚，大家回文更是熱烈，紛紛留言表示「不是，台灣人是真的把脆當line群是嗎？」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」、「掉這麼遠，還能撿回來，真的太神」、「在埃及撿到笑死」、「當年要是有脆，超級星期天的阿亮每一集都能找到人」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」、「台灣人家庭群組埃及分部」、「原來台灣人的失物招領，已經默默擴展到世界遺產等級了」、「脆真的是全台灣最大的line群，太神了」、「終於可以用到『無遠弗屆』這個成語了」。



