太神了！客艙增壓突異常「AI自動接管飛機」 創全球首例安全降落

美國科羅拉多州一架搭載Garmin Autoland自動降落系統的「比奇超級空中國王」小型飛機，在飛行中遭遇機艙快速失壓的緊急狀況，首次由AI系統從頭到尾自動接管，並成功安全降落，機上兩名人員安然無恙，這被視為航空自動化史上的重要里程碑，證明該系統在真實危機中有效運作。

根據布法羅河航空公司（Buffalo Airways）與《FlightRadar24》報導，這架尾號為N479BR的雙渦輪螺旋槳飛機於12月20日，從科羅拉多州阿斯彭皮特金縣機場（ASE）起飛後不久，機組人員即向空中交通管制報告客艙增壓異常，當飛機升至約2萬3千英尺（約7千公尺）高時，客艙壓力超過安全水平，機長立即戴上氧氣面罩。隨後，Autoland系統自動啟動，接管飛機操作，並選取適合的降落機場，最終飛機在丹佛附近的洛磯山大都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport）平安著陸。飛行過程中，飛機上僅有2名機組人員，無乘客，降落全程安全。

FAA（美國聯邦航空管理局）在聲明中指出，事件仍在調查中，布法羅河航空公司補充，飛機已於21日恢復正常營運，當地消防救援部門發布的現場影像顯示，飛機安全停在跑道上，無任何傷者或送醫情況。

Garmin於2019年推出Autoland系統，並獲得科利爾獎肯定。截至今年9月，已有超過1000架配備Garmin整合式飛行甲板的飛機安裝該系統，包括Cirrus SF50 Vision Jet、SR系列、Daher TBM 940以及Piper M600/SLS。Autoland系統於 2024年1月首次安裝在B200飛機上，同年8月，FAA認證其可安裝於配備G1000 NXi的King Air 350飛機。

Autoland系統設計允許機上任何人員按下按鈕啟動，若偵測到飛行員長時間無操作，系統會自動接管飛機。系統能完全控制飛機，根據天氣、跑道長度、剩餘燃油等因素選擇合適降落機場，並自動向空中交通管制中心發送訊息。降落完成後，系統會停止飛機並關閉引擎。

布法羅河航空首席執行官表示，雖然系統運作完全符合預期，但由於情況複雜，包括儀表氣象、山區地形、活躍結冰及不明失壓原因，飛行員仍在緊急指揮範圍內謹慎監控系統性能，並隨時準備手動接管飛機。此次事件為Garmin Autoland 系統首次在現實緊急狀況中派上用場，成功降落，展現自動化技術保障飛行安全的能力。



