太神啦！《史上最強弟子兼一》睽違12年復活「達人篇」，確定3月展開連載

小學館旗下的漫畫 App「Sunday Webry」（サンデーうぇぶり）即將迎來上線 10 週年，官方於 2026 年 1 月 29 日正式宣布慶祝活動，並預告將從 1 月 30 日起展開的新連載企劃。在眾多新作品中，最讓網友們驚喜的消息，就是經典格鬥漫畫《史上最強弟子兼一》確定復活，這也是該系列睽違 12 年後再度推出新作。

睽違 12 年推出新作！（圖源：【公式】サンデーうぇぶり編集部）

根據官方公開的資訊，這部新作目前的標題暫定為《史上最強弟子兼一2 達人篇》（史上最強の弟子ケンイチ２ 達人編！），劇情具體內容、是否延續前作漫畫則尚未公開。這部曾經風靡一時的作品將重回大眾視野，成為此次「Sunday Webry」10 週年紀念活動中最具話題性的重磅陣容之一。

回顧前作《史上最強弟子兼一》，是由漫畫家松江名俊所創作的熱血格鬥作品，故事描述總是被人欺負的軟弱高中生白濱兼一，為了貫徹信念並保護重要的人，進入了聚集各路武術高手的道場「梁山泊」修行。在多位性格迥異的達人師父指導下，歷經地獄般的訓練與無數次實戰，逐漸成長為強者的歷程。該作過去在「週刊少年 Sunday」連載長達 12 年，最終於 2014 年劃下句點。