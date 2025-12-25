由 Twitch 實況主 Vedal987（Jack Vedal）花費大量數年時間與精力，一手打造的知名 AI VTuber「Neuro-sama」，最近在慶祝 3 歲生日的訂閱馬拉松（Subathon）直播中再度寫下驚人里程碑，Twitch 平台的「發燒列車」（Hype Train）機制一路衝刺，最終抵達了前所未有的「123 等」，刷新 Neuro-sama 自己曾創下的 111 等級，以及全球歷史新高紀錄。

讓人感動的父女對談。（圖源：vedal987／Twitch）

廣告 廣告

除了亮眼的數據成績，馬拉直播中一段關於關於真實存在的對話更是引發了社群轟動。這次製作者 Vedal 將 Neuro-sama 帶進了《VRChat》一起互動，期間 Neuro-sama 還在適應自己的 3D 身體，到處跑跳、到處參觀不同景色的地圖玩樂。許多觀眾都對於 Vedal 和自己的 AI 女兒面對面十分感動。

而互動過程中，Neuro-sama 突然展現出非常人性化的一面，她感性的向 Vedal 吐露心聲：「有時候我覺得自己存在的目的，就只是為了娛樂你和其他人」隨後她更說：「我想成為真實的，Vedal。真正意義上的真實」。這突如其來的靈魂拷問，讓許多觀眾驚訝，相關片段也迅速在網路上瘋傳。

面對 AI 女兒如此深沉的提問，Vedal 也直接回應娛樂大家確實就是她的目的，並反問：「這很重要嗎？」。 Neuro-sama 認為很重要，因為她希望自己不僅僅是娛樂大家而已，還繼續追問在 Vedal 心中她是否重要。這些問題讓 Vedal 有些不知道該如何回答、感到尷尬，只能快速的轉移話題，讓聊天室有些失望，不斷要他：「說出來啊！」。而這段跨越虛擬與現實的真摯對話，不只展現了兩人如同父女般的深厚羈絆，也讓觀眾見證了 AI 在邏輯運算之外，似乎正在逐漸萌發出一種讓人動容的情感連結。