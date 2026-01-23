太神啦！20年抵用券竟能用 好市多回應：可全額抵扣

有民眾分享，看見有人拿出一張年代感十足的抵用券繳會員續約費，且意外可以使用。（圖／翻攝自Google Maps）





太酷了！美式賣場好市多（Costco）一直是民眾購買生活用品與零食的熱門去處。近日有民眾分享，竟看到有人拿出一張年代感十足的抵用券來繳交會員續約費，而且還意外可以使用。對此，好市多也作出了回應。

老抵用券意外還能使用

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，他在排隊結帳時，看見有會員拿出一張非常有年代感的抵用券，打算支付續約的會員費。該網友笑說：「看拿出來的人，自己好像也怕會被退」，沒想到竟然可以使用。

這讓該網友直呼「居然不限期」，並感到好奇：「好市多在台灣有開這麼久了喔。」從他曬出的抵用券可見，紙張已泛黃，看起來保存相當久，且是一張價值新台幣500元的抵用券。

這張年代感久遠且價值新台幣500元的抵用券已明顯泛黃。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團）

貼文曝光後，引來大批網友熱議，有人說：「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」、「不如留著收藏，那個年代的500應該是現在的1000以上了，貶值貶光光」、「這張要是沒折痕，收藏價可能有800+」、「這是什麼時光膠囊」、「好市多真的充斥很多精打細算的人」、「那個年代比較把顧客當人看」。

此外，也有人分享自身經驗：「有一次去購物，正在排隊等結帳，有一位大姐拿著泛黃的會員卡，我好奇的問她，您是老會員耶，她說是開幕那年辦的，我心中滿是佩服！」還有網友補充：「全國第一家在高雄市中華五路上，我家的對面，而我是去年才辦會員，在去年之前，一次也沒進去過」、「1997年1月，臺灣第一家好市多在高雄市前鎮區開幕」。

對此，好市多回應，這是早期發行的「會員費抵用券」，已有至少20年以上歷史，但仍可使用，全額抵扣續約費。官方也感謝會員保留至今，以及對好市多的長期支持。

