太神奇！她「左耳被扯斷」 醫生把它「寄養在腳背上」：5個月後恢復了

女子的左耳被醫生「種」在腳背上。圖／翻攝齊魯晚報

中國一名孫姓女子，今年4月在工廠工作的時候發生意外，整隻左耳硬生生被扯斷，當時她的頭皮、臉部和頸部的肌膚也被撕開，受傷相當嚴重。孫女被送醫急救，醫生坦言保住生命不難，但要保住耳朵、恢復容貌非常困難，但是醫生還是不放棄，將她的耳朵「寄養」在她的腳背上，5個月後成功移植回左耳應該在的地方。

據齊魯晚報報導，意外發生的時候，孫女的頭皮呈螺旋樣條形撕裂，僅頂部殘留薄薄的筋膜層，左耳更是完全斷掉。山東第一醫科大學附設省立醫院（山東省立醫院）手足與顯微重建外科副主任仇申強說：「病人入院時傷勢堪稱毀滅性，不僅頭面部皮膚大面積缺損，顱骨直接暴露在外，離斷的左耳周圍的頭皮更是連細小的血管都被撕扯得不成樣子。」

仔細檢查後，醫生發現孫女顱骨裸露創面上的血管雖有保留，但大多受損嚴重；另一方面，撕脫下來的頭皮被機器擠壓成多片，動脈與靜脈條件極差，根本不具備左耳原位吻合血管再植的可能，而且撕脫的頭皮在機器內擠壓導致組織損傷嚴重，想要讓她的左耳接回去，真的是非常困難。

醫生想到，腳背的皮膚軟組織厚度比較薄，也能找到與耳朵血管口徑匹配的動脈和靜脈，他決定把孫女的左耳「寄養」在腳背上，等傷口條件成熟了再移植回去。這種「異位寄養」在顯微外科領域並不罕見，但將離斷的耳朵寄養到腳背，再完整的移植回頭部，之前從未聽說過。

孫姓女子的左耳被「寄養」在右腳背上。圖／翻攝齊魯晚報

然而，斷掉的左耳動脈和靜脈非常纖細，僅0.2到0.3公厘，將它吻合到腳背上相符的動脈、靜脈，手術難度非常高。仇申強和醫療團隊首先寄養耳朵：在高倍顯微鏡下清創，將健康的左耳分離出來，盡可能多找耳朵健康的動脈、靜脈；再在孫女左腳背準備「種植床」，找到可以相符的動脈、靜脈和神經，最後進行精準吻合手術。

第二階段將「寄養耳」移植回原位，是在等到孫女頭部傷口穩定、耳朵及腳背消腫後進行，這5個月孫女都穿很大的鞋子，走路也特別慢。這個階段的手術更加困難，要確保血管蒂包是健康的組織，還要遊離出腳背的主要動脈，盡可能多的攜帶靜脈，吻合到頭部顳淺動、靜脈的分支，手術整整進行了10個小時，每一針都要精準對接直徑僅0.2公厘的血管。

手術後第5天，就在大家都以為手術成功的時候，意外還是來了，「寄養耳」突然變成暗紫色！仇申強團隊立即實施「放血療法」，用細小的針頭在耳朵上輕輕穿刺，每15分鐘排出一次淤血，24小時不間斷放血。3天後，孫女的左耳顏色逐漸恢復正常，術後第10天，成功轉危為安。

但是孫女還有頭皮部分的傷勢，移植回去的頭皮有部分壞死，醫生幫她清理完，再從她的腹部取全厚皮移植到頭頸部受傷的地方，讓裸露的顱骨重新被皮膚覆蓋。

孫女這5個月來歷經的心路歷程，不是一般人能體會的，她原本以為這輩子就這樣毀容了，很感謝醫生團隊給她第二次生命，她說，現在有勇氣重新面對生活。



