太神！開台天后宮信徒噎食倒地 他衝出CPR救人…大咖身分曝光

台南安平開台天后宮1信徒吃東西噎到昏倒，出手搶救的是國軍台中總醫院醫師姜良諭(右)。翻攝臉書、國軍總醫院官網



媽祖感應救人！台南安平開台天后宮7日發生意外，一名信徒參加活動時因噎食昏迷突然倒下，一名醫師發現立即上前CPR，在救護車抵達前，恢復意識。暖心救人的醫師身分也曝光，他是台南市副市長姜淋煌的兒子，現職為國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭。媽祖保佑，也讓信徒化解危機，成為鄉里佳話。

台南安平開台天后宮西元1668年建廟，被認為是台灣本島最早的媽祖廟。

台南安平開台天后宮7日辦理寫春聯活動，一名信徒疑似吃東西噎到昏倒，一位民眾即刻跪地投入急救，施行胸外按壓及心肺復甦術（CPR），廟方事後經詢問才發現，出手搶救人命的正是國軍台中總醫院醫師姜良諭，也是台南市副市長姜淋煌的兒子。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，為避免再發生類似事件，昨天（2／8）下午召集廟方的工作人員，邀請專業人員到廟裡指導胸外按壓及心肺復甦術（CPR），如再有意外發生即可馬上進行搶救。

林國明也說，患者經過姜良諭醫師施行胸外按壓及心肺復甦術，爭取到黃金救援時間。在眾人通力合作下，該名信徒逐步恢復意識，待救護車抵達時，患者已清醒、對答自如，並可自行活動，經救護人員專業評估，無後送醫院。

