太空人不放行「阿土伯」打本屆WBC！ 2023拇指骨折成關鍵陰影

3屆打擊王、2019年美聯冠軍賽MVP的太空人明星二壘手奧圖維（Jose Altuve），上週六在球迷感謝季活動中曾表示，願意代表母國委內瑞拉出戰本屆世界棒球經典賽（WBC）。不過今日傳出，太空人因他上屆參賽時受傷，傾向不放行，並希望他隨隊參加春訓、備戰新球季。

太空人明星二壘手奧圖維曾表態願意代表母國委內瑞拉出戰本屆WBC，但太空人卻因他上屆參賽時受傷傾向不放行。（圖／取自休士頓太空人 臉書）

根據大聯盟官方太空人記者Brian McTaggart報導，太空人不願放行奧圖維的主因，與他在2023年WBC遭觸身球擊中、導致右手大拇指骨折有關。奧圖維後續接受手術治療，並缺席太空人該季前43場例行賽。此外，在2025賽季例行賽最後兩週，奧圖維因右腳痠痛接受手術，清除腳部傷口的積液。

太空人板凳教練、同時也是委內瑞拉本屆WBC教練的羅培茲（Omar López）表示，奧圖維上屆WBC的傷勢，在大聯盟春訓其實也可能發生，但太空人顯然不希望這位36歲的明星二壘手冒風險。委內瑞拉國家隊在WBC小組正賽開打前，將於今年3月3日在西棕櫚灘與太空人進行表演賽。

