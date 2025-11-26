太空人無船可搭！中國急射神舟20號替代 中美太空競賽白熱化

編譯林浩博／綜合報導

神舟20號的受損，打亂了中國原先的太空人返航安排。隨著神舟20號的太空人經過9天的滯留後，於14日改搭神舟21號回到地球，留在天宮太空站進行半年任務的三名21號組員，則陷入恐怕沒船回家的窘境。中國於是25日發射神舟22號應急，所幸發射成功，太空站上的組員經過11天等待，也終於有了返航船隻待命。

中國神舟22號於25日緊急發射，以因應天宮太空站的太空人無船可用窘境。（圖／翻攝自X平台 @ChinaScience）

首次緊急發射

據《德國之聲》報導，這是中國首次的太空緊急發射任務，通常任務規劃需時45天，此次僅16天就完成，效率快了兩倍。

中國載人航天工程辦公室（簡稱「中載辦」）表示，25日中午12時11分，長征2F火箭搭載神舟22號，從中國西北的酒泉衛星發射中心點火升空。

中載辦在微信官方帳號宣布，太空船成功與火箭脫離，進入了預定軌道，任務圓滿成功。

中國央視則報導，發射升空經三個半小時之後，太空船與天空太空站完成對接。

中國神舟22號25日自酒泉緊急發射。（圖／翻攝自X平台 @ChinaScience）

神舟20號遭太空垃圾撞擊

依照中國原先的規劃，藉由兩艘「神舟」太空船輪替，確保天宮太空站的人員都有返航船隻。不過，近期此節奏卻被打亂。

神舟20號原訂5日將三名太空人載回地球，但因為船遭到太空垃圾撞擊，舷窗破裂，被認為不再能夠安全載人返航。中載辦因此被迫改由神舟21號，於14日將三名20號的組員帶回地球。

結果神舟21號提早了半年離開太空站，其帶來的三名組員，一時沒了返航的太空船。現在神舟22號的到來，填補了這段空檔。另外，神舟22號還載來了修復用的零件，方便太空人修理受損的神舟20號，以為之後使用。

中載辦強調，這是中國首次的緊急發射，但也希望這是人類太空探索過程中的最後一次。

美國狀況連連

中國的太空人滯留危機，可說是還沒發生就獲得了解決。但昔日的太空霸主、美國，近年來卻是狀況連連。

去年兩名美國航太總署（NASA）的太空人（Sunita Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore），原本只規劃在國際太空站（ISS）停留一週，卻因為載運他們的波音「星際客機」（Starliner）推進器發生故障，恐怕無法讓他們安全返航，再加上負責接替的SpaceX旗下太空船有所延遲，兩人最終受困太空站長達9個月。與之相較，中國的神舟22號將依照原計畫，停留在天宮太空站直至明年4月，到時再將三名太空人帶回地球。

中國與美國正處於激烈的太空競賽，比誰先能在2030年，甚至更早時候把人送上月球。但NASA前署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）９月於美國參議院的聽證會坦言，中國極可能會比美國更早登月，因為美方重返月球的計劃太複雜，尤其是選擇馬斯克SpaceX的「星艦」（Starship）作為載人太空船，但其月球著陸架須多次加油才能完成任務，效率不高。

而星艦試射不斷，也是爆炸不斷，11次試射有6次爆炸收場，光是今年就接連發生了4次。22日又傳出，星艦的V3版本重型火箭，測試時外殼破裂。星艦的研發進度嚴重落後，但由其負責的2027年載人登月任務，已經近在眼前。

美國太空任務問題層出不窮，「新葛倫號」（New Glenn）重型火箭13日的發射成功，則成了最近美方為數不多的好消息。該款火箭由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）所開發，順利將NASA的衛星送往火星，並創下該公司首度收回火箭推進器的紀錄。NASA署長達菲（Sean Duffy）已表示，對於登月任務，可能由兩家公司參與，他並點名藍色起源有望接手。

