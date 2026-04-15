太空人終止8連敗！鄧愷威勝利組登板主投1.1局 迎生涯首次中繼成功
效力於美國職棒大聯盟休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（15日）在主場迎戰科羅拉多洛磯的比賽中，於球隊領先時受命登板。他主投 1.1 局送出 2 次三振，雖失掉 1 分責失，仍順利收下大聯盟生涯首次中繼成功。終場太空人以 7 比 6 險勝洛磯，成功終止球隊近期的 8 連敗。
鄧愷威本季開季多以中繼身分於大比分差時登板。此役太空人在前 6 局取得 7 比 5 領先，教練團於 7 局上將他排入勝利組名單。面對首名打者 Hunter Goodman，雙方纏鬥 6 球，鄧愷威以一顆 85.4 英里的橫掃球將其三振。
接著對決 Willi Castro 時，鄧愷威先以時速突破 95 英里的四縫線速球正面壓迫，取得球數優勢後，再搭配 90 英里變速球讓對手揮空，連續送出 2 次三振。隨後他僅用 2 球便讓下一棒擊出游擊滾地球出局，順利且俐落地完成該局投球任務。
8局遇亂流退場 太空人驚險守成奪勝
進入 8 局上，鄧愷威續投並順利抓下首個出局數，但隨後遭遇控球亂流。他與 Ezequiel Tovar 鏖戰 8 球後投出保送，接著再度投出四壞球讓對手攻占得點圈，教練團隨即決定換投。接替上場的 Bryan King 遭擊出安打，使壘上跑者回本壘得分，該分責失記在鄧愷威帳上。
總計鄧愷威本場共用 30 球主投 1.1 局，未被擊出任何安打，投出 2 次三振與 2 次保送，最快球速達 95.6 英里（約 153.8 公里），賽後自責分率為 2.79。太空人於 9 局上再度面臨得點圈失分危機，所幸最終以再見三振驚險化解，以 1 分差收下勝利。
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