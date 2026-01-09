太空人驚傳「健康問題」！ NASA 緊急召回「Crew-11」組員

由於一位匿名太空人發生「健康問題」， NASA 於當地時間 8 日宣布緊急召回 4 名執行「SpaceX Crew-11」任務的太空人，準備在其返回地球後進行詳細檢查與治療。圖為國際太空站。 圖：截取NASA官網(資料照)

[Newtalk新聞] 美國國家航空暨太空總署 ( NASA ) 於當地時間 8 日發布聲明，以一名未透露姓名的太空人出現健康問題為由，提前一個月將 4 位在國際太空站執行「SpaceX Crew-11」任務的太空人召回地球。雖然 NASA 並未公布出現健康問題的太空人姓名，但緊急召回太空人的罕見舉動仍令太空醫學的相關問題成為民眾的討論焦點。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，由於一位匿名太空人發生健康問題， NASA 於當地時間 7 日宣布推遲將在近期舉辦的太空行走活動。隨後，現任 NASA 署長賈里德．艾薩克曼 ( Jared Isaacman ) 也於當地時間 8 日召開記者會，宣布將緊急召回 4 名執行「SpaceX Crew-11」任務的太空人，並針對發生健康問題的太空人進行詳細的醫療與評估。

NASA 首席健康與醫療官詹姆斯．波爾克 ( James Polk ) 博士接受《CNN》專訪時指出，雖然國際太空站中擁有足夠數量的醫療設施，且該名太空人在返回地球前沒有接受特殊治療的需求，「但我們仍認為必須讓太空人回到地球接受檢查，畢竟國際太空站內沒有足夠齊全的硬體設備，無法完成針對該名病患的全面檢查」。

NASA署長艾薩克曼(右)。資料照片 圖：翻攝自Ｘ

波爾克強調， NASA 的醫療小組希望藉此機會，完成對該名太空人病狀的調查，「而完成調查的最佳方法，就是針對該名太空人身體情況的實地考察」。

報導稱，此次遭到 NASA 召回的太空人是 4 名執行「SpaceX Crew-11」任務的航天員，分別是隸屬於美國的麥克．芬克 ( Mike Fincke ) 以及澤娜．卡德曼 ( Zena Cardman )、日本宇宙航空研究開發機構旗下的太空人結井公彌 ( Kimiya Yui ) 與俄羅斯太空人奧列格．普拉托諾夫 ( Oleg Platonov )。該報導指出，這 4 位太空人原先預計在 2 月完成輪調任務後才會返回地球，「通常情況下， NASA 不會在接班的團隊到位前，提早將太空人召回地球」。

針對提早召回太空人一事，艾薩克曼於 8 日召開的記者會中指出， NASA 目前正在尋找加快「SpaceX Crew-12」發射進度的方法，希望提早開始執行任務。艾薩克曼稱，「Crew-11」的團隊將在「幾天內」離開國際太空站，但「Crew-12」的發射時間訂在 2 月中旬，「我們希望縮短兩次任務之間的空白時間，盡早讓太空站的人員配置恢復到正常水平」。

美國國家航空太空總署 (NASA) 記者會。資料照片。 圖：翻攝自騰訊網

該報導表示，在 4 名「Crew-11」太空人返回地球後，國際太空站將僅剩一名來自美國的 NASA 太空人：克里斯．威廉斯 ( Chris Williams )。

針對太空人可能在國際太空站中發生的健康問題，多倫多都市大學醫學院副院長兼太空醫學研究員法爾漢．阿斯拉爾 ( Farhan Asrar ) 透過回覆《CNN》的電子郵件稱，醫療人員在為國際太空站的太空人進行治療或診斷疾病時，可能面臨獨特的挑戰，「在距離地球 320 公里的軌道上，即使是牙痛、耳朵痛等常見的疾病，也可能轉變成棘手的醫學難題」。

該報導指出，雖然先前並未發生提早召回太空人的案例，但太空人在結束任務後出現「健康問題」的情況並不罕見。該報導以「SpaceX Crew-8」為例，稱該組太空人於 2024 年 10 月返回地球後，其中一名太空人被立即送往位於佛羅里達州的醫院接受治療，且該名太空人的身分至今仍未對外公開。

