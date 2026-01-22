太空優勢令發威！台股供應鏈起飛 10檔含金量最高基金一次看

財經中心／師瑞德報導

2026年川普簽署「太空優勢令」，引爆低軌衛星商機。盤點國內科技基金在通信網路產業的佈局，台中銀數位時代基金以29.78%持股奪冠，台新2000高科技（13.14%）與摩根新興科技（10.43%）分居二、三名。其餘如保德信、瀚亞、統一等共10檔基金皆積極卡位，看好今年衛星發射數成長22%的爆發力。（AI製圖）

2026年開春以來，台股氣勢如虹，指數穩站3萬點大關。隨著美國總統川普簽署「太空優勢令」，全球太空競賽進入白熱化，盤點台股供應鏈，網通與低軌衛星族群在政策紅利加持下，成為市場攻堅要角。台中銀投信指出，太空題材將是今年科技股重頭戲，觀察國內科技類基金佈局，已有不少業者重押通信網路產業，以前十大持股名單來看，積極卡位的態勢相當明顯。

押寶太空商機！台中銀持股近3成奪冠 前10強名單出列

廣告 廣告

根據投信投顧公會最新資料統計，國內科技類基金在「通信網路產業」的佈局成為勝負關鍵。其中，「台中銀數位時代基金」以高達29.78%的持股比重拿下冠軍，顯示其研究團隊對該領域的高度信心與重倉押寶策略。緊追在後的是「台新2000高科技基金」，持有比重約13.14%，第三名則為「摩根新興科技基金」的10.43%，這三檔基金在網通衛星領域的佈局最為積極，有望在這波太空熱潮中率先受惠。

除了前三強，榜單第四至第十名的競爭也相當激烈，顯示多家投信皆看好網通產業的長線潛力。第四名與第五名差距微乎其微，分別是「PGIM保德信科技島基金」的9.4%，以及「瀚亞高科技基金」的9.38%。隨後依序為「統一奔騰基金」（7.82%）、「匯豐龍騰電子基金」（7.69%）以及「第一金電子基金」（7.52%），持股水位皆在7%以上。而「富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金」（6.56%）與「新光創新科技基金」（6.08%）則分居第九與第十名，共同擠進這波太空概念的前段班。

衛星發射估增2成 供應鏈訂單能見度高

針對產業前景，台中銀數位時代基金研究團隊分析，美國總統川普第二任期的重大政策指向「太空」，從登月時程、國防衛星到商業航太投資，政策時間表一出，相關供應鏈隨即受到資金追捧。低軌衛星在通訊及航太領域應用廣泛，回顧2025年全球衛星發射數約4,235顆，據Space track預估，2026年將突破5,177顆，成長幅度逾22%，這意味著台廠供應鏈的訂單能見度相當高。

除了太空題材，研究團隊也建議投資人關注其他具備轉型與旺季題材的族群。例如搭上環保與數位轉型趨勢的「電子紙及閱讀器」，應用場景正不斷擴大；而隨著1月底台北國際電玩展即將登場，加上寒假娛樂旺季來臨，遊戲與文創類股也有望迎接一波行情，建議投資人可參考上述基金佈局方向，擇優進行資產配置。

2026年川普簽署「太空優勢令」，引爆低軌衛星商機。盤點國內科技基金在通信網路產業的佈局，台中銀數位時代基金以29.78%持股奪冠，台新2000高科技（13.14%）與摩根新興科技（10.43%）分居二、三名。其餘如保德信、瀚亞、統一等共10檔基金皆積極卡位，看好今年衛星發射數成長22%的爆發力。（資料來源／投信投顧公會）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

股民又要笑了！南亞科重訊3連發 豪砸48億擴產能

日月光重訊3連發！25.8億花下去 火力全開拼產能

怒！1560億預算僅給審8% 經濟部火大控訴：9成經費全被卡死

超好吃菜單曝光！仁寶尾牙宴鮑魚、鰻魚飯通通有 總獎金衝上2500萬

