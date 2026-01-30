「太空創新創業黑客松」登場 展現台航太創新實力

「太空創新創業黑客松」初賽30日登場，今年吸引超過4500名參賽者，是全球具代表性的太空創新創業競賽之一。法國在台協會指出，有一成參加者來自台灣，展現台灣創新量能與在航太產業的重要角色，活動別具意義。

「太空創新創業黑客松」初賽30日登場，活動由歐洲太空總署(ESA)與法國國家太空研究中心(CNES)於2014年共同創辦，是全球具代表性的太空創新創業競賽之一。

今年度活動橫跨全球34個國家，吸引超過4500名參賽者同步參與，決賽將在4月初於法國波爾多舉行。特別的是，活動開放參賽者使用CNES與ESA專利、衛星數據及技術資源，鼓勵將創意延伸至實際應用。

廣告 廣告

法國在台協會主任龍燁致詞時指出，有一成參加者來自台灣，展現台灣創新量能與在航太產業的重要角色，活動別具意義，他說：『(英文原音)事實上，這次黑客松全球參與者中有10%是台灣人，這對我們來說非常有意義。這說明了台灣是當今最具活力的創新樞紐之一，你們透過這次黑客松提供的所有創意，都將向全世界證明台灣如何為創新和科技革命做出貢獻。第二點，這也說明了台灣是航太產業中崛起的重要角色。』

國家太空中心指出，活動吸引學生與社會人士參與，以「創新創業」為活動核心，不只關注技術本身，也希望參賽團隊能提出具備商業化潛力的解決方案，透過數據與量化方式，將構想轉化為商品。

國家太空中心說明，台灣與法國在太空領域交流頻繁，包含福衛五號計畫、與法國國家太空研究中心簽署MOU以及本次黑客松活動，互動橫跨教育、技術層面，不僅有助於台灣與歐洲太空產業成長，也有望深化兩國合作關係。(編輯：宋皖媛)