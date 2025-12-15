太空戰力大躍進！美軍接收首套「草原」反衛星干擾車 專癱瘓敵方通訊

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著太空軍事競賽日益白熱化，美國太空軍(USSF)在電磁戰領域取得關鍵進展。根據軍事網站《Defence Blog》報導，國防大廠L3Harris Technologies已正式向美太空軍「第3任務三角洲部隊」(Mission Delta 3)交付首套量產型「草原」(Meadowlands)反通訊系統。這款機動性極高的地面干擾系統，將成為美軍癱瘓敵方衛星通訊、奪取太空優勢的王牌利器。

「草原」系統是現役「反通訊系統」(Counter Communications System, CCS)的輕量升級版，專為太空電磁戰量身打造。L3Harris指出，該系統利用地面發射的無線電頻率，能精準干擾並切斷敵方衛星的通訊鏈路，同時確保美軍自身通訊不受影響。

有別於傳統固定式雷達站或干擾設施，「草原」系統將機動性視為核心戰力。它採用輪式拖車載具設計，具備快速部署、執行任務及轉移陣地的能力。這種「打帶跑」(shoot-and-scoot)的戰術特性，讓操作單位能迅速變換位置，大幅降低被敵方定位或反擊的風險，確保在高強度的戰場環境中存活。

L3Harris太空與空載系統總裁佐伊斯(Ed Zoiss)表示，交付首套量產型「草原」系統，展現了該公司協助太空軍捍衛國家利益的承諾。此前，該公司已於今年稍早交付了兩套原型系統供測試。

美國太空軍作戰部長薩爾茨曼上將(Gen. Chance Saltzman)多次警告，太空已非良性環境，對手(暗指中俄)正積極開發反太空武器。因此，美軍必須具備速度、精確度與韌性來應對威脅。

雖然「草原」系統部署於地面，但它是美軍「太空控制」(Space Control)任務的關鍵拼圖。透過干擾敵方衛星通訊，電磁戰部隊能有效致盲對手的指揮體系、阻斷情資蒐集或協調作戰能力。這套系統將與美軍的太空感知網路互補，共同確保美國及盟友在軌道上的行動自由。

