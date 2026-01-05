太空教育館重現阿里山鄒族獵寮

消失百年的鄒族傳統獵寮在嘉義太空教育館重現。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣鄒族獵場傳統建築「獵寮」消失超過百年，致力傳承原民文化的獵人安孝明從耆老口中蒐集興建獵寮的工法，與嘉義縣科學教育中心太空教育館合作，在館內重現獵寮建築，民眾可進入參觀，認識獵寮建築科學與獵人文化，展期至八月三十一日。

安孝明說，獵場裡興建獵寮做為巡獵時的休息場所，也是為獵場祈福場所，後因傳統獵寮材料建材逐漸被輕便帆布取代，且從事狩獵的族人漸少，已不復見傳統鄒族獵寮。

太空教育館透過新美國小校長黃奕仁引薦，與安孝明等合作，以三天時間搭建完成；太空教育館主任莊春滿表示，獵寮是符合現代SDGs永續發展且幾乎零碳排的綠建築，就地取材，材料使用老化後能回歸大地，恢復成自然棲地，也可代代相傳。