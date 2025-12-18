太空產業發展經費 增至710億 訂自製火箭2034年入軌目標

台灣加碼拚太空產業。國科會副主委林法正昨（18）日指出，第三期國家太空科技發展長程計畫總經費提高至710億元，台灣自製火箭目標2034年入軌，將持續推動太空產業化、科研能量與人才培育三方向，打造新護國群山。

國科會昨日赴立法院教育及文化委員會專題報告太空產業。民進黨立委陳秀寳表示，鄰近國家如南韓已透過民間主導完成「世界號」自製火箭升空，象徵進入太空商業化階段，中國大陸已有五家太空業者準備上市，台灣在人才與研發戰略上必須更積極推進，以應對國際間高強度的太空競賽。

廣告 廣告

太空中心主任吳宗信表示，南韓在太空領域已布局超過20年，台灣雖發展起步較晚，但受惠於現代資訊流通快速，能以更直接方式取得相關經驗，2023年已啟動衛星載具計畫，預計投入約十年研發與驗證，目標定在2034年讓台灣自製火箭成功入軌。

吳宗信補充，目前太空產業合作廠商約50家，隨著未來火箭研發基地落腳台南沙崙，產業能量將進一步向外擴散，鏈結嘉義、高雄及屏東的製造實力，太空中心也會陸續協助國內廠商取得產品認證，提升台灣在國際太空供應鏈的地位。

國科會報告指出，第三期國家太空科技發展長程計畫，總經費由原本十年251億元，大幅提高至13年710億元，並針對太空產業推動、科研發展與人才培育三大方向發展。在太空產業推動部分，除了深耕遙測領域，還將積極布建低軌通訊衛星、抗輻射電子零組件及衛星系統製造產業化，藉由取得飛行履歷接軌國際供應鏈，將太空科技轉化為國家核心產業。

科研發展方面，國科會指出，將透過國家太空中心與產學研界合作的雙軌研發模式，成功鏈結國內研製能量並導入商規零件（COTS）與模組化設計。以福衛八號首顆「齊柏林衛星」為例，關鍵元件自製率已達84%，未來太空三期計畫更將目標提升至95%以上，協助國內廠商取得國際太空產業最看重的「飛行履歷」，增進台灣太空產業發展優勢。

人才培育部分，國科會表示，截至11月底，已累計培育3,457名太空相關人才，推動27家次企業投入衛星研發，並促成18案國際太空新創合作備忘錄。

【看原文連結】

更多udn報導

58歲康康在家出意外 「躺了好幾分鐘才回神」

曾喊肉償抵霸王餐 台網紅出庭放肆遭法官嗆閉嘴

這牌舊冷氣「竟藏著黃金」 他挖寶脫手賺萬元

沒背景沒靠山？0專業女星「1原因」谷底翻身