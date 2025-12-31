《太空百合戰鬥姬》挑戰視覺G點 陰蒂星公主「高潮」救前任！

百合公主的前女友被直白男星人綁走，逼她交出皇族獨有的生殖器，電影高調批判性別歧視與恐同恐跨（性別）。（晨曲提供）

曾在2025年金馬奇幻影展開賣即秒殺、甚至加場仍一票難求的年度話題神作《太空百合戰鬥姬》（Lesbian Space Princess），在影迷引頸期盼下，終於要正式登上院線大銀幕。該片風格由2位百合導演執導，風格卻爆笑鹹濕不已，更榮獲 2025 柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片、電影大觀觀眾票選銀獎，用「持人痛畫」挑戰台灣影迷的感官極限。

代表人類直男的直白男星人，片中使用拙劣手段追求異性，被惡搞到竟成全片最受歡迎角色。（晨曲提供）

本片劇情腦洞大開，講述來自人均女同性戀的「陰蒂星」公主賽拉，在被女友狠甩後陷入喪志谷底。直到某天，她意外接到前女友被「直白男星人」綁架的求救電話，賽拉意識到這或許是「跪求復合」的絕佳契機，毅然搭上一艘產自上個世紀、充滿父權主義色彩的古董太空船，踏上一段荒誕無極限的星際營救之旅。

在網路性別對立話題橫行的當下，《太空百合戰鬥姬》以極致惡搞的幽默感，精準拆解性別偏見與自我追尋。片中人氣最高的反派角色「直白男星人」，因其拙劣的追求手段與令人捧腹的直男發言，被觀眾笑稱是「直男行為研究社」的活動教材。編導透過戲謔手法，嘲諷那些自詡深情實則尷尬的「非自願單身者」，讓不少影迷直呼既寫實又紓壓，更將本片列為「直男必看教科書」。

來自澳洲的百合情侶檔導演艾瑪赫夫霍布斯（Emma Hough Hobbs）與莉拉瓦吉絲（Leela Varghese）表示，創作初衷就是想打造一部「以女性為主角、且 Gay 到不行」的成人動畫。她們保證這將是一部「浮誇、帶點政治不正確，但絕對超級好玩」的電影。

《太空百合戰鬥姬》片中充斥各種尺度大開的奇觀，如隨音樂起舞的生殖器官等視覺衝擊，將於 2026 年 1 月 23 日上映。

