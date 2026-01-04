太空算力與電力爭霸戰

當全球AI算力需求快速增加、地面資料中心面臨用電、用地與電網瓶頸時，「太空資料中心」已不再只是科幻電影想像，正在快速變成美中太空競逐新焦點。誰能在軌道取得更穩定能源、部署更高密度運算與儲存，誰就更可能在新AI時代擁有通訊與軍事情報的主導權。

在算力部分，中國推動把「算力」搬到太空的「三體計算星座」。由浙江之江實驗室負責千星級天基計算基礎設施，讓算力上天並在軌道互聯；使遙感影像等資料能在太空就地處理形成「天感天算」，在太空完成感測與運算減少回傳地面再處理延遲與負載。應用場景鎖定在城市治理與應變救災等需要即時判讀與快速決策領域。

首發12顆衛星已於去年5月發射，預計2027年完成百顆衛星布局，2030年擴至千顆衛星規模，屆時總算力目標將高達每秒1000 POPS 運算能力（每秒百萬兆次運算）。美國科技業也不甘示弱，從Google、SpaceX到藍色起源，都在評估太空資料中心可行性。

在電力部分，太空擁有穩定太陽能與良好散熱條件，理論上能為「吃電怪獸」般的AI提供新舞台。輝達執行長黃仁勳以「AI是五層蛋糕」形容這場競逐，從能源、晶片、基礎設施、模型到應用，層層相扣，其中最底層的能源，往往決定上層應用能否真正落地。

然而，能源卻成為美國發展AI重大瓶頸。資料中心從選址、環評到完工，往往需3年以上。微軟執行長納德拉坦言「不是沒有晶片，而是插不上電」。川普政府因此積極推動「創世紀任務」整合能源部、國家實驗室與超級電腦背景，企圖打通能源與基礎設施兩大瓶頸，才能與中國舉國體制相抗衡。

相較之下，中國的能源策略更為務實。中國發電量約為美國兩倍，電價與建設成本更低，使得晶圓廠、數據中心與AI工廠能快速度擴展。讓AI應用實際進入工廠、醫院與城市治理。正如阿里巴巴董事長蔡崇信所說「AI 競賽的贏家，不是誰的模型最好，而是誰能讓更多人用起來」。

然而，把算力與電力搬上太空，同時也把脆弱性搬上太空。太空其實是擁擠、對抗與事故風險高的作業環境。衛星與地面鏈結網絡面臨的干擾、攻擊與灰色地帶行動變得更難監測也更具系統性。另外，輻射、可靠度與經濟效益仍待驗證，這是一場長期賽局而非立即替代方案。換言之，若太空資料中心成為「關鍵算力」，它就會自然升級成「關鍵打擊目標」與「關鍵嚇阻籌碼」。

對台灣而言，這不只是遙遠的太空夢，而是極具現實感的產業與安全議題。台灣的強項在半導體、伺服器供應鏈、精密製造與通訊零組件；弱項則在能源韌性、太空系統整合與長期太空戰略投入。當美中把AI算力與電力競賽推向太空，台灣不能只是做「零組件供應者」，更要思考如何在盟友合作架構下，參與「太空算力與電力」供應鏈並扮演關鍵系統整合角色，把科技優勢轉化為戰略優勢並為台灣的未來留下戰略縱深。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）