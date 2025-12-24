太空紅藜返鄉台東落地 文化連結科學啟動產業與永續新篇章

國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子給縣府，饒慶鈴代表接受。（記者鄭錦晴攝）

歷經七個月太空旅程的紅藜種子重返故鄉台東，今年四月在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學播種，九月成功收成第一代約二十克「太空紅藜」。國家太空中心副主任余憲政二十四日致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子給縣府，由縣長饒慶鈴代表接受。饒慶鈴表示，「紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅途的力量回到原鄉，象徵文化、教育與科學跨域成果正式落地。

饒慶鈴表示，紅藜從部落出發、飛向宇宙，再回到原鄉生根，不僅展現原住民族文化與太空科學並行的實踐力，也為縣府推動農業研究、產業應用與永續發展奠定重要基礎。

台灣於民國一０九年底選送紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等四種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，與其他七國作物一同進駐國際太空站約七個月後返抵地球。其中紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地後交由部落與土坂實小師生栽種。

校方將太空紅藜融入「智慧農業與科學探究」課程，引導學生記錄生長數據、觀察植株變化，透過實證方式探究太空環境對作物的影響，讓科學學習與文化傳承在校園中自然發生。

饒慶鈴強調，太空紅藜是從孩子手中長出的希望，象徵土地、文化與科技共同萌芽，縣府將持續整合教育、農業與觀光能量，讓台東的故事走向世界、邁向永續未來。