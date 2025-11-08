太空萌樂園啟動 陳亭妃拋教育十美
記者翁順利∕台南報導
立委陳亭妃八日啟動「妃妃姐姐太空萌樂園」系列活動，正式公布她爭取下屆民進黨提名參與台南市長選舉的「妃妃市長的教育十現美景」，描繪自己心中理想的台南教育藍圖，她表示，除了要打造親子友善城市，更要讓孩子擁有好的教育環境，具備競爭力、能與國際接軌，「台南的孩子絕對不能輸在起跑點。」
活動現場吸引眾多家庭參與，小朋友在全國最大的太空氣墊樂園中歡笑奔跑，在探索中成長，陳亭妃說，親子政策不是點綴，而是城市治理的重要一環，當家庭能安心育兒、孩子能開心學習、老師能受到尊重，這座城市變得更有希望。
陳亭妃提出的「教育十現美景」，從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習，形成一條完整的教育路徑；第一美「十二年國教點亮台南府城」，以文化自信與國際視野為教育起點；第二美「翻轉教育、培育創新學子」，強化教學品質與創新課程；第三美「快樂學習、編織美麗童年」，推動Ｅ化、多元入學與藝術教育；第四美「老師你好，台南老師最有型」，降低班級人數、提升教師福利；第五美「學校做主，校長最專業」，讓學校回歸教育本位，行政支援教學。
第六美「寶貝Baby，幸福家庭在台南」，整合公私立幼托資源，推動社區型共育；第七美「Good少年仔，市長是姐姐」關注校園輔導、弱勢與資優學生；第八美「處處學習，台南好生活」打造全民學習城市，推動終身學習卡、一區一特色、一里一教室；第九美「台南之光，我形我色是達人」強化技職教育與體育發展，建立產學合作平台；第十美「溫馨府城，老中青共譜古都」強調文化傳承與國際教育並進，讓多元族群共學共榮。
