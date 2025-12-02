太空虛！ 燒肉店奶油金針菇賣「109元」 業者解釋了

民眾單點一份奶油金針菇，售價109元，但店員送餐後，消費者傻眼了，因為份量似乎有點太「空虛」（圖／翻攝Threads__cuiiiix）

高雄林園一間新開的燒肉店，有民眾單點一份奶油金針菇，售價109元，但店員送餐後，消費者傻眼了，因為份量似乎有點太「空虛」，影片PO網之後引起討論，有其他人說遇過類似情況，不過業者也出面回應，是因為新進人員秤錯公克數，磅秤忘記歸零，份量才會看起來有點少。

民眾單點一份奶油金針菇，售價109元，但店員送餐後，消費者傻眼了，因為份量似乎有點太「空虛」（圖／翻攝Threads__cuiiiix）

許多民眾對這份奶油金針菇的價格感到驚訝。當被詢問這樣一份金針菇的合理售價時，多數人猜測約30元左右，得知實際售價109元後，紛紛表示「太貴了」、「不符合」。更令人意外的是，同一家店的海鮮類食材如蛤蜊和鮮蚵的售價竟然只要99元，比奶油金針菇便宜20元。

菜單上奶油金針菇賣109元，相比之下，海鮮類蛤蜊和鮮蚵，反而便宜20元，售價99元（圖／TVBS）

針對價格爭議，溫先生解釋，該店的奶油金針菇添加了日本柴魚高湯等特殊食材，因此定價較高。他表示，店內各項食材的定價都是根據成本來反映的。然而，消費者仍對此感到不合理，有民眾指出，金針菇並非葉菜類，價格不應如此昂貴。

實際上，市場行情顯示，一般超市的金針菇售價約15元一包，奶油則在75元至100元之間，市場上的金針菇一斤約70至80元。相較之下，這家燒肉店的奶油金針菇定價109元，確實比許多海鮮還要昂貴，讓不少消費者感到意外。

超市一包金針菇售價15元，奶油則是75元到百元不等，不過燒肉店一份奶油金針菇，定價109元，比海鮮還要更貴（圖／TVBS）

事件曝光後，店家已承諾改進內部流程，避免類似情況再次發生。溫先生也表示，雖然消費者當時沒有立即反應，但店家看到網路貼文後，第一時間就主動聯繫並提出退款方案。

