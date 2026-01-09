太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元

第一金太空衛星ETF（00910）開年交易一周已漲 14.05%，今（9）日開盤衝高 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%。 圖：GoogleFinance

[Newtalk新聞] 美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道、擴大資本投資，激勵中型太空衛星股價，2026 開年僅僅 5 個交易日，「Solactive 太空衛星指數」已大漲逾一成，在美股回檔之際逆勢上揚。

全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的ETF「第一金太空衛星」（00910）開年交易一周上漲 14.05%，今（9）日開盤高點衝上 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%，發行以來首度站上 50 元，漲幅超越台積電（2330）與台股槓桿型ETF，太空衛星產業正式進入「營收兌現元年」，市場預期，2026 年可望延續過去兩年的強勁漲勢再上攻。

廣告 廣告

2025 是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026 年開年太空衛星族群出現股價暴走，其中最強勢個股，像是美國從事自動地球衛星觀測的「衛星邏輯」（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及 NextGen 平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。

另外，像是這兩年一直有強勁表現的火箭實驗室（Rocket Labs），曾萬勝指出，這家公司在 2025 年底剛簽下 8 億美元的衛星追蹤合約，這個合約金額已是 2024 年全年營收的 1.5 倍；2026 年更可以觀察該公司Neutron（中子號）中型火箭的首飛，這款可重複使用的運載火箭首飛若能成功，可望打破今年要掛牌的 SpaceX 在中型發射領域的市場壟斷，強化商業競爭力。

這波股價續攻個股，不少都出現訂單的援護。曾萬勝指出，行星實驗室（Planet Labs）最新財報顯示，年營收年增 33%，積壓待去化訂單達 7.34 億美元，公司已由虧轉盈，目前更積極著重在將衛星影像結合 AI 判別，提供使用方可預測性的情資服務，市場看好 2026 年利潤大爆發；AST太空通訊（AST Spacemobile）則正式進入商業落地期，透過與電信商 AT&T、Verizon 等合作拓展服務，將手邊 12 億美元現金佈建於次世代衛星發射、直接連網服務等，營收可望從研發期邁向大規模商業營運。

00910 為台股市場中唯一且最純粹的「太空衛星概念」ETF，投資 30 檔太空衛星關鍵企業，採均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，投資區域鎖定美歐亞太空發展重要國家，依序為：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

太空衛星股性活潑，對於穩健投資人適合在美、台市值型ETF外，添加作為衛星配置，可採取波段操作策略；對於積極投資人，則適合追求長線太空發展紅利，不妨採定期定額，或在回檔時採取加碼投資策略。

曾萬勝提醒投資人，特別留意像是火箭商發射失敗的成本，這對於高資本投資的中型企業影響大；另外，SpaceX 掛牌後帶來的比價效應及資金排擠效應，可能會影響太空衛星股價表現；政策方面，川普大力祭出「蘿蔔加棒子」，一方面點名股息及股票回購的限制令、及管理階層的薪資上限令等，一方面又擴大加碼國防、航太預算等，這些消息在股價攻高階段，將帶來震盪及波動加大壓力。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院延會仍不審總預算等三案 政院籲受影響的地方政府提醒選區立委

彈劾賴清德公聽會下周登場 學者名單見黃帝穎、張亞中