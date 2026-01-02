「太空製造」對半導體產業意味著什麼

這座微型工廠將在太空中製造半導體。 [Tony Jolliffe/BBC News]

這聽起來像科幻小說——一座位於地球上空數百公里的工廠，源源不斷地生產高品質材料。

但一家位於英國卡迪夫的公司，正邁向將這一願景變為現實的道路。

Space Forge公司已將一個微波爐大小的工廠送入太空軌道，爐子已成功啟動並達到約1000°C的高溫。

他們計劃製造半導體材料，這些材料將在地球上應用於電子、通訊基礎設施、運算以及交通領域。

在太空製造的半導體純度將提升至地球製造的4000倍。 [Tony Jolliffe/ BBC News]

太空環境非常適合製造半導體，因為半導體的原子需要排列成高度有序的三維結構。

在失重環境中製造時，這些原子能夠完美對齊，而太空的真空狀態也能防止污染物進入。

半導體越純淨、結構越有序，性能就越好。

「我們現在所做的工作，能讓我們在太空中製造出純淨度比目前地球上造的高4000倍的半導體，」Space Forge執行長喬什·韋斯頓（Josh Western）表示，「這類半導體將被應用於5G基站，讓你接收手機訊號；它會出現在電動車充電器中，也會用於最新型的飛機。」

維羅妮卡·維埃拉表示，看到來自太空的發光等離子體影像，令人驚嘆不已。 [Tony Jolliffe/BBC News]

該公司的迷你工廠於夏季搭載SpaceX火箭升空。自那時起，團隊一直在卡迪夫的任務控制中心測試系統。

公司負責載荷操作的維羅妮卡·維埃拉（Veronica Viera）向我們展示了一張衛星從太空傳回的影像。

這張影像拍攝自熔爐內部，顯示約1000°C的高溫下，等離子體（被加熱的氣體）正閃耀著光芒。

她告訴我們，看到這張照片「是我人生中最激動的時刻之一」。

「這非常重要，因為它是我們太空製造過程中的核心要素之一，」她解釋說，「能夠成功展示這一點，真的太棒了。」

隔熱罩需要進行測試，以確保能安全將材料帶回地球。 [Space Forge]

團隊現在計劃建造更大的太空工廠——能夠製造足夠1萬顆晶片的半導體材料。

他們還需要測試將材料帶回地球的技術。

在未來的任務中，一個名為「Pridwen」的隔熱罩（以亞瑟王傳說中的盾牌命名）將被裝載，以保護航天器在重返地球大氣層時免受極端高溫的影響。

其他公司也將目光投向天空，計劃製造從藥品到人工組織（artificial tissues）等各種產品。

「太空製造正在發生，雖然目前仍處於早期階段，且規模有限，」英國科學博物館太空部門主管莉比·傑克遜（Libby Jackson）說，「但一旦技術得到驗證，就能開啟經濟可行的產品之門，讓物品在太空製造後返回地球，並造福所有人類。這真的令人振奮。」