太空資料中心引矚目 吳宗信答詢 (圖)

[Newtalk新聞] SpaceX「星鏈」工程副總裁邁克爾·尼科爾斯近日在社交媒體發文，稱中國近期發射的一批衛星中，有一顆與「星鏈」衛星出現了 200 米的近距離接近的情況，並稱此次發射未與在軌運行的衛星進行協調或衝突規避。 對此，此次發射服務提供者中科宇航稱，其所有發射任務均會使用地面空間感知系統選擇發射視窗，以避免與已知衛星或碎片發生碰撞，並強調這是一項強制性程式。 中科宇航力箭一號遙十一運載火箭於 10 日發射成功，將 9 顆衛星送入預定軌道。中科宇航在後續回應中進一步補充關鍵資訊：如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近 48 小時後，彼時發射任務早已結束。 中科宇航力箭2號衛星模擬圖。 圖 : 翻攝自 CAS Space 中科宇航則表示，為避免衛星太空碰撞，需要中、美兩大新的航太生態系統之間重新建立合作關係。 中媒《每日經濟新聞》指出，「星鏈」曾多次曝出碰撞危機。2021 年，SpaceX 發射的「星鏈」衛星先後 2 次接近中國太空站，對中國太空站上的太空人生命健康構成威脅，中國太空站因此實施兩次預防性碰撞規避控制，即緊急避碰。 「星鏈」是 SpaceX 提

