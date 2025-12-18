太空資料中心引矚目 吳宗信：已有GPU正在初步測試
（中央社記者趙敏雅台北18日電）立委關切科技巨頭紛紛投入探索太空資料中心，對此國家太空中心主任吳宗信今天表示，福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」升空時，搭載3顆民間企業的8U立方衛星，其中1顆上面有GPU（繪圖處理器），為資料中心核心之一，會進行初步測試。
國科會副主委林法正今天列席立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告，並備質詢。
國民黨立委葛如鈞、民進黨立委陳秀寶與張雅琳均指出，太空探索科技公司（SpaceX）、亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源（Blue Origin）都著眼將資料中心搬到太空中，台灣是否也有相關計畫。
林法正表示，太空資料中心仍有許多技術需要突破，目前在第3期國家太空科技發展長程計畫中，會進行先期測試，待基礎研究成熟後，會盡速提出相關方案。
吳宗信補充，11月29日福衛八號第1顆衛星「齊柏林衛星」升空時，搭載3顆民間企業的8U立方衛星，其中1顆上面有GPU，這是資料中心核心之一，會初步測試在太空環境的狀況。
陳秀寶也追問韓國自製火箭世界號升空，至於台灣的進度。吳宗信說明，韓國從20多年前就開始投入發展，至今投入超過新台幣1000億元，隨著科技進步與訊息交流等，相信台灣可用較少經費與時間達到目標，台灣自製火箭預估在2034年送200公斤衛星入軌。（編輯：潘羿菁）1141218
