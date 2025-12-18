太空資料中心引矚目 吳宗信：已有GPU正在初步測試

朝陽科技大學資訊學院「資訊週暨畢業專題聯展」即日起至18日盛大登場，今年展出規模再創新高，共集結72組專題團隊、330位學生參與，涵蓋資訊管理系、資訊工程系、資訊與通訊系，畢業作品橫跨人工智慧、物聯網、工業應用及多媒體互動技術，充分展現學子在科技創新、系統開發與跨域應用方面的專業實力與研發成果。朝陽科大校長鄭道明開幕致詞表示，多年來，朝陽在人工智慧、工業4.0及智慧商務方面研究成果豐碩，多位學者更獲選為史丹佛大學全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists)，並登上終身科學影響力排行榜。由於長期深耕物聯網、大數據、影像辨識與資訊安全等領域，朝陽不但登上美國新聞與世界報導(U.S. News World Report)電腦科學領域排名(Computer Science Ranking)，更連續7年進榜英國泰晤士高等教育(THE)全球電腦科學領域排名，為全台唯一入榜之私立科大。今年多件專題作品榮獲國際大獎，成為畢業展一大亮點。其中，資訊與通訊系林子怡及邱識瑋師生團隊以「AIoT智慧電梯控制邊緣運算裝置」創新技術，勇奪馬來西亞ITEX國際發明展金牌，作品結合影像辨

