太空返鄉的紅寶石在臺東落地 從文化出發串聯科學、產業與永續



歷經七個月太空旅程的紅藜種子重返故鄉，今年4月栽種在土坂vusam文化實驗小學內，結合實驗教育課程，於9月成功收成約20克的第一代太空紅藜，臺東縣政府特於今（24）日舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會。縣長饒慶鈴表示，太空紅藜在臺東落地，不僅象徵文化與科學教育的並行實踐，也為縣府後續跨局處推動農業研究與產業應用奠定基礎，展現太空科學教育在原鄉扎根的具體成果。

教育處說明，臺灣選定臺灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，於民國109年底與其他7國共14種作物種子，一同送往國際太空站，停留約7個月後返抵地球。

其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地後由國家太空中心交付部落及土坂實小師生，並於今年4月正式播種。校方將太空紅藜納入「智慧農業與科學探究」主題課程，引導學生每日量測植株高度、拍攝生長紀錄並撰寫觀察日誌，透過實際數據與長期觀察，探究太空環境是否對作物生長產生影響。經過近半年的細心照護，9月順利收成約20克太空紅藜。這不僅是一項作物種植成果，更是一段從土地出發、走向太空、再回到校園與部落的學習歷程，讓孩子在科學驗證與文化傳承中成長。



記者會中，國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子予縣府，由縣長饒慶鈴代表接受。饒慶鈴表示，「紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅途的力量回到原鄉生根」，將成為縣府跨領域推動的重要起點。農業處將輔導農戶申請生產及加工設備，導入智慧農機以減輕人力負荷並穩定加工品質，並與轄區農會合作推動食農教育及農遊體驗，朝向紅藜在地產業三級化發展；財經處則將研議太空紅藜與地方產業、文創開發及永續品牌的結合，形塑「紅藜上太空、太空回臺東」的核心敘事，深化紅藜的文化與產業價值。



饒慶鈴進一步指出，太空紅藜是臺東教育發展的重要象徵，教育處同步啟動後續太空教育推動方向，今年暑假由臺東女中與臺東高中組成代表隊參加「2025臺灣盃火箭競賽」，以融合在地文化與科學原理的創意作品「MaBengBeng」榮獲大會特別獎。明（115）年縣府將舉辦「臺東第一屆學生硝糖火箭比賽」，並同步規劃教師太空火箭科學工作坊，透過實作深化教師在物理、火箭推進及太空科學領域的教學能力，逐步建構完整的太空教育課程體系。

饒縣長強調，太空紅藜是從臺東孩子手中長出的希望，不只是教育成果，更象徵土地、文化與科技共同萌芽的力量。縣府將持續整合教育、農業與觀光能量，讓臺東的故事從土地走向太空，也能從太空回望臺東，邁向更具韌性與永續性的未來。