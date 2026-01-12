太空AI帶動低軌衛星需求 華通、燿華股價觸漲停

（中央社記者江明晏台北12日電）太空AI題材發燒，低軌衛星正由通訊節點延伸至運算與資料處理平台，市場關注切入低軌衛星關鍵板件台系PCB（印刷電路板）廠，包括HDI大廠華通、燿華股價放量觸漲停。

輝達（NVIDIA）支持新創Starcloud近期成功利用H100晶片於太空中完成AI模型訓練，象徵「軌道資料中心」概念跨出關鍵一步，「太空AI」應用開始浮現輪廓。

隨AI運算逐步突破地面電力與基礎設施限制，低軌衛星正由通訊節點延伸至運算與資料處理平台，市場關注切入低軌衛星關鍵板件台系PCB廠，包括華通、燿華，後續營運能見度備受矚目。

華通連日拉漲停，今天早盤觸及漲停127元，截至10時，已有近10萬張大量；燿華早盤觸及漲停板33.65元，盤中成交量近9萬張。

SpaceX星艦（Starship）測試進度持續推進，並規劃新一代低軌衛星放量；Amazon旗下Kuiper計畫部署上千顆衛星，加快亞太市場布局，同步帶動高階PCB與HDI板需求同步升級。

華通表示，低軌道衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率也處於旺季高檔，使得毛利率自第1季17.17%、第2季的18.24%，第3季再往上提升至19.95%。

法人認為，全球低軌道衛星產業仍處於新技術領域的發展初期，參與供給鏈的廠商數目相對有限，尤其太空產業的技術門檻相當高，華通很早就在衛星用板投入研發與生產、已經與客戶合作近10年，在供應鏈的地位穩固華通除了原有的衛星主力客戶外，第2個衛星客戶也在今年完成數批低軌道衛星發射，佈建超過一百餘顆天上衛星。在新客戶效應加上新產能的加持之下，除了整體LEO低軌道衛星營收維持高檔之外，天上衛星板占比的增加，也讓產品結構持續優化。

衛星客戶近年期望生產基地轉往海外，燿華積極衝刺低軌衛星，泰國新廠預計2026年首季小量出貨，低軌衛星與伺服器產品將成為初期主力，並已有新客戶加入驗證與合作。（編輯：楊凱翔）1150112