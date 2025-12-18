太空AI資料中心我國也跟上 太空中心曝進度

▲國科會副主委林法正（左）、太空中心主任吳宗信（右）（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 隨著AI發展，算力中心對於電、水、土地等需求也日益激增。立委葛如鈞表示，科技圈近期高度關注「太空AI資料中心」，我國天然資源有限，未來是否考慮把AI基礎建設往太空移動？太空中心主任吳宗信表示，上月已經有一顆搭載GPU衛星升空，將初步觀察在太空的運作狀況。

SpaceX執行長馬斯克透露要把AI伺服器送上太空，打造太空AI資料中心；而貝佐斯的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）也已經投入開發相關技術，Google也計劃把衛星送上太空測試。

今（18）日立法院教育及文化委員會，針對「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。葛如鈞關切我國發展太空 AI 資料中心可行性，目前相關太空計畫已經拉到2031年，未來是否也有計畫把AI資料中心往上移？

國家太空中心主任吳宗信指出，11月29日福衛八號第一顆衛星「齊柏林衛星」升空時，也搭載3顆民間公司的衛星，其中一顆已有GPU，是資料中心最核心的部分，將有初步測試的結果，了解在太空真空、冷熱交替環境下的運作狀況，過一陣子將有結果。

立委陳秀寶也關切太空AI資料中心是否可行？吳宗信說，物理原理來說可行，但是太空沒有空氣，無法使用電扇，有水冷等問題要解決，預計國際間4至5年內可以看到案例，我國仍要看第一顆GPU測試的基礎結果。

另，吳宗信說，我國衛星技術相對沒有問題，欠缺的是自主進入太空的火箭，預計會用十年時間追趕，啟動衛星載具計畫。

