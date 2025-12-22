太突然！美麗新宏匯影城今起停業 業者：電力異常

美麗新宏匯影城因為營運考量，即日起宣布停業。（截自美麗新宏匯影城官網）

位在新莊宏匯廣場的美麗新宏匯影城22日突然在官網宣佈，因為營運考量，將從22日起停止影業，由於該影城2020年12月才開幕，至今不過5年，公告一出，讓在地影迷相當錯愕，業者坦言是電力異常問題，無法確認維修完成時間才會停業。

美麗新影城在臉書上也發出貼文表示，懷著不捨與遺憾的心情通知大家停業消息，而為了保障顧客權益，美麗新宏匯影城在停止營運後，所有的儲值金以及團體電影優惠券可繼續在美麗新台茂影城，還有美麗新大直皇家影城使用，如果不方便前往，顧客也可選擇在公告期限12月31日內申請退款，退款方式依照官網公告。

美麗新宏匯影城2020年12月開幕，位於新莊宏匯廣場8至10樓，占地2600多坪，規劃有8個標準影廳及4個皇家影城影廳。

