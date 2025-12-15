太管處呼籲民眾 共同維護高山生態環境

太管處與南投分署合作派員前往現場清理邊坡草叢中的垃圾。(太管處提供)

記者林中行／花蓮報導

武嶺雖位於林保署南投分署所轄的合歡山遊樂區與太魯閣國家公園遊憩區範圍內，是合歡山區重要旅遊據點，每逢假日便有許多遊客相約前往武嶺觀星與看日出，造成該區人潮集中，形成所謂的「夜市」或「早市」等情況，隨之而來的卻是大量垃圾。

太管處表示，在公路兩旁的陡坡上，常見遊客隨意丟棄垃圾，嚴重影響環境，太魯閣國家公園管理處與南投分署、警政署保安警察第七總隊第九大隊即日起將加強宣導及取締工作，一旦發現違規情形，一律依法處罰。

太管處指出，為改善髒亂環境，太管處與南投分署合作派員前往現場清理邊坡草叢中的垃圾，清潔人員以及巡查員已經將緩坡區域的垃圾清理乾淨，雪季過後將再與民間團體合作，在較危險的地區進行垂降淨山活動。

太管處強調，山區維護人力稀少，民眾來此旅遊，應該拿出高度公德心，勿讓山區優質環境遭破壞，亂丟垃圾不僅會破壞生態環境與美觀，還可能對野生動物的生活習性造成影響。

若遊客在武嶺地區亂丟垃圾，經查證屬實，將依森林法處以新台幣一千元以上六萬元以下罰款，或依國家公園法第十三條第六款規定處以新台幣一千五百元至三千元罰款，請遊客上山時遵守「無痕山林」原則，讓我們一起守護美麗的山林環境。