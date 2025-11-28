太管處拚觀光《山海金：太魯閣地圖史四百年》

太魯閣國家公園成立於1986年，近年歷經強震、落石與堰塞湖等重大災害，遊客人潮大幅銳減，太管處成立39周年之際，積極重建修復、同時思考觀光轉型，發表新書《山海金：太魯閣地圖史四百年》，收錄跨越400年的珍貴圖資，邀請民眾以當代視角，重回太魯閣的峽谷懷抱。

太魯閣國家公園近年歷經強震、落石與堰塞湖等重大災害，道路中斷、景點受損，觀光型態面臨挑戰。

解說員 余貞誼：「地震後，有沒有看到，所有的那個植被，都被搖掉了，然後這是，這裡旁邊的小錐麓步道，地震前和地震後。」

遊客 鄭先生：「地震過後，我們就，本來是覺得很危險，但是後來好像看到，那個太魯閣這邊，修復得還滿好的，太魯閣要好好地整修，讓它趕快恢復，然後讓我們的台灣的觀光，趕快復甦起來，因為這個是很吸引，世界各地的朋友的一個景點。」

遊客人潮不若以往，思考走向更安全、永續、理解土地的方向。太管處成立 39 周年之際，《山海金：太魯閣地圖史四百年》新書發表，要為觀光帶來轉型契機。

太魯閣國家公園管理處長 劉守禮：「地圖是這個歷史的舞台，當時的時空背景，還有很多的故事在裡面，那所以它(地圖)同時，也是人類文明的一個刻痕，希望說，所有的歷史圖資，還有人文的保育研究，能夠繼續地，持續地下去，那這本書將會是，我們非常重要的里程。」

「仔細的觀察、臨摹、描繪。」

編纂歷時兩年，針對大航海時代、清代、日治時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究，深入太魯閣的歷史發展脈絡，同時展現臺灣地圖繪製技術的演進。

東華大學臺灣文化學系系主任 郭俊麟：「可以了解太魯閣的歷史，這個整體脈絡的一個地圖索引，結合數位科技，我們有把一些歷史地圖，透過數位的方式進行轉譯，所以你可以跟當代的資料，做更好的一個套疊比對。」

融入地理、數位典藏、文化研究的跨域視野，賦予當代意義，期盼民眾以嶄新視角重新認識太魯閣、重回太魯閣。

