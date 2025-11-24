太管處攜手秀林國中 進行落支煙部落尋根活動

太管處結合秀林國中長期推動的「山林尋根」教育，安排學生進行落支煙部落尋根活動。(太管處提供)

記者林中行／花蓮報導

為了使太魯閣族年輕學子深入了解並體驗自身歷史文化與山林生態，太魯閣國家公園管理處二十四日以「為太魯閣做一件事」環境教育課程，結合秀林國中長期推動的「山林尋根」教育，安排學生進行一次落支煙部落尋根活動。

太管處表示，落支煙部落位於太魯閣口新城山和丹錐山間平緩的階地，亦即是中橫公路福德祠上方到禪光寺間山區。早年是太魯閣族的大部落，日治時期太魯閣戰役後曾短暫設置監督所，一九三０年後在集團移住的政策下迫遷下山。

太管處指出，落支煙是太魯閣族語「漂流木」的意思，主要是立霧溪到這裡河道由窄漸寬，水流也由湍急轉為平緩，常堆積漂流木而得名。

去年０四０三地震後，落支煙下方邊坡大規模坍方，太管處為阻絕外來種植物入侵，動員志工採集原生先驅植物種子噴灑於邊坡上，協助邊坡復原且成效良好，同時發展出「為太魯閣做一件事」環境教育教案。

教案設計完成後，以秀林國中學生為試教對象，太管處曾帶領秀中的學生採原生植物種子，也曾請秀中的繩隊垂降，將種子播植於落支煙下方的邊坡上。因此，此次活動除了部落尋根之外，也同時探視同學協助復育震後邊坡復育的成果。

太管處表示，此次活動由二十五位同學在老師、教練及太管處人員帶領下以虔敬之心走入山林、返回部落，講師帶著大家沿途實際操作使用離線地圖，觀察及解說地景、生態及太魯閣族文化。