太管處籲雪季登山裝備齊全 審慎評估體能狀況

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）近日低溫釀多起山域事故，氣象署預測元旦假期有另一波冷氣團，高山低溫步道濕滑難行，風險大增，如發生意外救援困難，太管處提醒山友，雪季裝備須齊全並審慎評估體能狀況。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，山友要有充足的登山準備，備妥必要的登山裝備，例如雪季三寶（冰斧、冰爪、岩盔）、保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機、地圖等，以及熟悉使用方式、充足的睡眠與體力、慎選同行夥伴。

此外，攀登高山避免接近懸崖、結冰濕滑或有落石風險等危險區域，以保護自身安全。由於高山部分路段通訊不良，登山時一定要攜帶定位裝備或衛星通訊設備，並安裝登山入園APP，即時報平安，不要讓家人擔心。

太管處指出，當天候不佳、裝備不足、身體不適，切勿執意登山，如果遇到有危險情況，務必考量撤退的選項，撤退不是放棄，撤退也是一種勇氣的展現與自救，山永遠在，活著才有機會攀登高峰。

太管處提醒，山域意外如果在地面救難人力難以抵達、通訊不佳的偏遠區域，因天候惡劣，空勤直升機無法正常出勤等情況，一旦發生事故時，搜救將十分困難，成功救援機率將大為降低。

太管處呼籲民眾，雪季登山裝備應齊全，須有充足的各項準備、並審慎評估自身體能狀況，才能降低登山風險。（編輯：張銘坤）1141228