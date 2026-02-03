太管處綠水遊憩區 局部開放

○四○三地震後，中橫公路及沿線的景點步道同步進行整修，經過一年多的時間，公路與步道的修復工程已陸續展現成果。公路局太魯閣工務段近日已將天祥的交通管制點東移至綠水，太魯閣國家公園管理處配合交通管制點的調整，增加開放綠水遊憩區的局部景點和步道，提供遊憩賞景。

太管處長劉守禮表示，綠水遊憩區開放區域包括中橫公路旁的綠水展示館、綠水步道前段約二五○公尺、綠水文山步道前段約四五○公尺、綠水展示館周邊平臺以及停車場。太管處為了綠水遊憩區開放，日前請步道志工協助整理步道狀況，也完成解說志工的解說增能訓練課程。綠水地區局部開放後，則特別安排解說志工於假日期間在綠水展示館服勤，提供遊客解說服務。遊客可以專程造訪，也可以在等待交通管制放行的空檔到綠水走走。

劉處長強調，綠水地區並非全面開放，目前僅針對結構相對穩定、風險可控之既有設施，經安全評估後實施局部開放，且僅限日間使用。相關措施係在兼顧逐步開放進程及春節期間國人通行、賞景需求下規劃的開放措施，也特別提醒民眾，務必遵守相關管制措施，也勿擅闖未開放步道區，共同維護安全與秩序。

綠水遊憩區開放範圍如下（日間）：綠水步道前段（約二五○公尺），自綠水端出發，開放至小吊橋，約二五○公尺處請原路折返，單程步行時間約十五分鐘。綠水文山步道前段（約四五○公尺），自綠水端出發，開放至陀優恩，約四五○公尺處請原路折返，單程步行時間約卅分鐘。綠水展示館及周邊平台空間（日間），連假及例假日安排志工駐點，協助遊客諮詢服務與解說引導。

太管處呼籲，春節期間前往太魯閣的遊客，行前務必查詢交通管制時間及最新開放資訊，並配合現場人員引導，落實山林禮儀。自然景觀得來不易，唯有共同遵守規範，才能確保逐步開放成果，讓安全成為親近峽谷的共同基礎。綠水遊憩區開放時間（日間）：一、綠水展示館開放時間：08:30~16:00，假日期間提供解說人員服務。二、綠水停車場開放時間：08:30~16:00。