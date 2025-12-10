太粗心！20萬現金塞褲子口袋誤丟舊衣回收箱 警協力翻找成功尋獲

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

南投縣國姓鄉派出所8日接獲報案，一名男子誤把口袋裝有20萬元現金的舊西裝褲，丟到舊衣回收箱。在取得回收箱保管人員同意下，員警只好將回收箱倒立，在許多舊衣物中，終於撈出西裝褲，褲袋內的20萬元現金依然完好。

（圖／南投縣埔里分局臉書）

據了解，12月8日上午10時許，南投縣國姓鄉北山村魏姓村民，神情慌張的到埔里分局北山派出所報案，表示7日晚間7時左右，不慎將舊西裝褲丟進就易回收箱，這件褲子口袋內竟然裝有新台幣20萬元現金，失主擔心鉅額遭不明人士取走，緊急向警方尋求協助。

警方獲報後，聯絡該箱鑰匙的管理單位即社團法人南投縣傷殘協進會李姓承辦人，碰巧他人在外地，無法即時到場，惟該回收箱大鎖因長年失修無法開啟 ，警方遂與魏民合力嘗試從投入口將箱內衣物逐一倒出。

在炎熱的天氣下，三人合力翻找、汗流浹背，最終在不破壞箱鎖的情形下，順利於底層深找到西裝褲，並成功尋獲褲袋內現金，魏姓村民懸著的心終於放下，不斷對員警表達感謝。

埔里警分局提醒民眾，處理金錢、重要物品時應多加留意 ，避免因疏忽造成不必要的困擾與風險。

