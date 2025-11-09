太美了！近500人參與「騎遊茂林」 一起騎進雲端秘境「十八羅漢山」

▲近500名車友齊聚南方金鑽-十八羅漢山服務區蓄勢待發準備出發! (第一排由左而右:南方大地有限公司李婉玲負責人、三地門鄉公所曾有欽鄉長、茂林管理處黃怡寧科長、茂林區公所駱韋志區長、六龜區公所莊朝嘉主任秘書。)

【記者 王苡蘋／高雄 報導】秋意正濃、氣溫轉涼，正是最舒服的騎旅季節！交通部觀光署茂林國家風景區管理處（以下簡稱茂管處）今（9）日舉辦「騎遊茂林 輪轉山城」自行車活動，現場湧入近500名車友用腳力踩進山城秘境，以最Chill、最環保的旅遊方式，感受茂林秋天的山色與部落魅力。活動規模較去年翻倍升級，盛況空前，現場宛如自行車嘉年華。

▲185青葉部落藝騎玩組車友深入部落，欣賞裝置藝術。

今年活動分為70公里挑戰組與22公里休閒組，更首創由專業領騎老師帶隊的三大「主題騎旅路線」，讓民眾邊騎邊玩、輕鬆融入在地文化。其中「羅漢茶香路線」最受歡迎，車友沿途穿越山林美景，走進六龜新開茶廠體驗台灣原生山茶魅力；另兩條路線則從十八羅漢山出發，騎進茂林國家風景區，再沿迷人又平緩的屏185沿山公路前行，沿途山色如畫，被車友盛讚：「美到像在騎明信片！」

▲羅漢茶香組車友體驗製茶課程

為提升旅遊便利性，茂管處今年貼心加碼，在左營高鐵站、旗山與美濃轉運站設置人車共載專屬接駁專車，一卡就能人帶車直達會場，讓參加者輕裝享受山城慢旅。活動現場同步規劃期間限定「山城小市集」，邀集多家部落與在地特色攤商進駐，推出手作伴手禮、山味美食、部落茶點等，讓車友一邊運動、一邊吃喝採買。每位參加者還可獲得消費抵用券，品味當地好食更能直接支持地方產業。

為讓騎旅安全又安心，茂管處早在6月即展開四梯次領騎訓練，號召近百名車友加入志工行列，本次活動也有超過20位專業領騎陪騎協助控場。從路線引導、轉彎提醒到補給服務，全程以熱情與專業為每位參與者提供最貼心的陪伴。

▲車友行經六龜新威景觀大橋，沿途飽覽荖濃溪風光。

今天天氣晴朗、山風吹拂，近500位車友笑著完成這場秋日山城騎旅。茂管處代理處長鄭偉宏表示，希望透過活動推廣「綠色旅遊、深度旅遊」的概念，帶領更多人以健康、永續的方式親近自然與部落、看見茂林四季的不同風采。

更多茂林旅遊、活動與限定行程資訊，歡迎至茂管處官網查詢，或關注FB粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」掌握第一手消息。（圖╱茂管處提供）