太羞辱了！「牽羊禮」再「賜金浴」 讓宋朝妃子個個生不如死

大陸中心／綜合報導

古代封建社會有不少嚴刑峻罰，令人心生畏懼，而宋朝時期，金國就有著駭人聽聞的「牽羊禮」。（圖/翻攝百度百科）

古代封建社會有不少嚴刑峻罰，令人心生畏懼，而宋朝時期，金國就有著駭人聽聞的「牽羊禮」，這是一種帶有嚴重侮辱性的受降儀式，俘虜會被要求褪去衣服，赤裸著上身披著羊皮，並在脖子上繫繩，像羊一樣被人牽著四處遊蕩，有「任人宰割」之意，羞辱意味極高。另外，還有「賜金浴」，這是比死還要嚴重的打擊，因此很多公主皇妃當場就了解了自己的性命。

在《晉書·石虎傳》中有文記載：（石）邃自總百揆之後，荒酒淫色，驕恣無道，或盤游于田，懸管而入，或夜出於宮臣家，淫其妻妾。妝飾宮人美淑者，斬首洗血，置於盤上，傳共視之。又內諸比丘尼有姿色者，與其交褻而殺之，合牛羊肉煮而食之，亦賜左右，欲以識其味也。

廣告 廣告

五胡亂華的時代，羯族石虎，荒淫無道，常常夜出於宮臣家，淫其妻妾。文中有記載，石虎看見有姿色的尼姑，就強行侮辱，然後再把她們和牛羊肉一起煮著吃，並且賞賜給他的手下，叫他們辨認是什麼味道。這僅僅是五胡亂華的一個縮影，北方漢人幾乎被屠戮一空，十室九空，赤地千里，荒野儘是屍骨。

在宋朝時期，金國同樣有所謂的「牽羊禮」。宋朝發生靖康之亂，宋朝遭金兵攻陷，宋微宗及其子宋欽宗均遭到俘虜，據宋史記載，臨行前俘虜的總數為14000名，分七批壓至北方，其中第一批宗室貴戚、男丁2200餘人、婦女3400餘。而這批人真正到達燕山後，僅存婦女1900餘人，有一大半在半途中死去，而這批剩下的人中，上千名被送入軍隊成為軍姬，另外300多名有身份且貌美的年輕女性被留在浣衣院內。

這裡的浣衣院可不是什麼洗衣服的地方，而是專供金國皇族的官方妓苑。曾經的宋朝舊皇族，如今的階下囚，在金國浣衣院裡，曾經的貴族受盡了屈辱，而金國人侮辱人的第一個大招就是牽羊禮。

何謂牽羊禮？又能有多麼不堪，原來所有的皇宮貴族甚至包括兩名皇帝，頭纏帕頭、身披羊球、赤裸上身，名曰羊，在朝阿古達廟中被金人套上繩索，如同一隻羊一般被牽著走，邊走邊被金人用言語羞辱，欽宗的皇后朱氏才26歲，又生的美貌，在金人的指指點點之下，受不了此等屈辱的她自盡而亡。

不止牽羊禮，上位者還下令給這些北宋俘獲的女子「賜金浴」，「浴」當然就是洗澡的意思，但「賜金浴」可不是一般地洗澡，而是讓這些北宋身份高貴的女子在一個浴池中洗澡，然後金人男子可以隨意去浴池中享用。這樣的行為對於從小在禮數教條下成長的女子而言，是比死還要嚴重的打擊，因此很多公主皇妃當場就了解了自己的性命。

而這之後，金人愈加變本加厲，因為趙構建立起南宋小朝廷，那他的生母為貴妃更是要被重點招待。被俘虜到金朝的韋貴妃已經40來歲，正是半老徐娘的年紀，但因為保養得當、風韻猶存，被送入浣衣院的她遭到了種種難以想像的侮辱。

據傳曾一天接客105人，至於一同被俘虜的22名公主也成了貴族的玩物，他們像是物價一般在拍賣行被明碼標價，而那些將他們買回家的貴族動輒對他們進行各種辱罵、毆打，不少人在無盡的折磨中屈辱死去。

★ 三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

更多三立新聞網報導

中國歷史上最完美的皇帝是「他」 千百年來竟無一人指責

看過來！清明節「拜三不拜四，拜四要出事」 知道為什麼嗎？

出乎意料之外！古代皇帝駕崩後 後宮三千佳麗去哪裡了？

太神了！這皇帝問「朕要跪拜佛像嗎？」 高僧機智吐8字救全寺的性命

