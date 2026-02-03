太羞辱！家暴男變本加厲拿「狗屎塗妻臉」 法官：這叫精神虐待

家暴男把狗屎塗抹在妻子臉上，被法官判拘役。示意圖

新竹一名黃姓男子因對妻子實施家暴，女方先前已向法院聲請暫時保護令獲准。不料，黃男竟於 2025 年12月間無視禁令變本加厲地徒手抓起「狗屎」直接往妻子臉上塗抹，並發生肢體衝突。新竹地方法院審理後認為，此舉屬於情節不輕的侮辱行為，足以引起被害人極大的精神痛苦，依違反保護令罪判處黃男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，黃男與妻子具有家庭成員關係，因黃男先前曾實施家暴，法院已於 2025 年 11 月 25 日核發民事暫時保護令，明令黃男不得對妻子實施身體或精神上之不法侵害。然而，黃男卻在同年 12 月 11 日清晨 6 時許，於新竹市北區居處內與妻子發生爭執，竟惡劣地拿狗屎抹在妻子臉上，妻子受辱後隨即報警處理。

在檢警調查期間，黃男對犯行供認不諱。法官在簡易判決中強調，根據《家庭暴力防治法》，「精神上不法侵害」包含謾罵、侮辱、鄙視或其他足以引起人精神痛苦的精神虐待。法官認定，黃男用狗屎塗抹妻子臉部的行為，已屬於嚴重侮辱，不僅漠視法律禁制，更對妻子造成深刻的精神傷害，行為情節非輕。

法官考量黃男為國中肄業、從事服務業、家庭經濟狀況小康，且犯後尚能坦認犯行，最終依違反保護令罪，量處拘役30日，如易科罰金以1000元折算一日，全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



