太羨慕！台大等8校「明起爽放65天」 迎史上最長寒假

生活中心／許智超報導

台大等8所大學因實施一學期16週，將於明日起開始放假。（圖／資料照）

學期進入尾聲，台大等8所大學因實施一學期16週，將於下週一（22日）開始正式放寒假，若加上前後週末假日，假期長達65天，等於連續放假超過2個月，因此被不少學生形容是「史上最長寒假」，也讓其他百餘所公私立大學學生直喊羨慕！

根據教育部統計，目前已有12所國立大學採用16週學期制，其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等8校，第一學期將於12月中結束，寒假自12月22日放到2026年2月 23日，長達65天。另外，中興、中山、台北大學及暨南大學等4校，因開學日較晚，寒假從12月29日開始，也有58天，同樣明顯比過往學期更長。

至於為何大學紛紛縮短學期週數，關鍵原因在於「國際接軌」，過去台灣多採18週制，但美國大學多為16至17週，日本約15至17週，香港16週、韓國約15週，相較之下台灣課程週數偏長。自台大在2022年率先試行16週制後，其他學校陸續跟進，盼能降低課程疲乏感，並保留更多研究與自主學習空間。

教育部則表示，已在今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經過校內行政會議審議通過即可辦理，回應學校教學與學期安排的實務需求。

教育部提到，今年10月30日及11月27日已召開學校諮詢會議形成共識，因應寒暑假時間相對增長，建議各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。

