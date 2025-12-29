太胖也傷腎！38歲業務腎病4期 免吃藥「靠3招」逆轉

記者鄭玉如／台北報導

38歲保險業務腎功能降至第4期，經8個月抗發炎飲食瘦15公斤，腎功能明顯好轉。（示意圖／PIXABAY）

許多人以為，糖尿病或高血壓才會造成腎臟病，其實肥胖也可能傷腎。減重醫師李唐越分享，一名38歲保險業務長期高油、高鹽、高糖飲食，體重達95公斤，健檢發現他的腎功能下降、身體發炎指數偏高，瀕臨洗腎風險，之後進行抗發炎飲食調整，全程未使用藥物，8個月後甩肉15公斤，腎功能也明顯好轉。

李唐越在臉書粉專指出，一名38歲保險業務平時工作忙碌、應酬多，長期飲食高油、高鹽、高糖，幾乎含糖飲料不離手，雖然近期容易感覺疲累，但他沒有放在心上，直到公司健康檢查後，發現他的腎功能已下降到第4期，且身體發炎指數明顯偏高。

患者身高175公分、體重95公斤，來到診間卻很困惑，表示「我只是胖了一點，怎麼腎臟就出問題？」李唐越解釋，脂肪不只讓體態改變，它更像是一個內分泌器官，不斷釋放發炎因子，使身體長期處於慢性發炎，腎臟就是最容易被拖累的器官之一。

李唐越指出，他幫患者進行護腎、抗發炎的飲食方式，例如用全穀雜糧（如黑米、紫米）取代精製澱粉；多吃不同顏色的蔬菜，植化素有助於身體滅火；蛋白質選擇魚類，減少炸、滷、加工肉品。患者只靠飲食與生活調整，8個月後體重下降，成功從95公斤減至80公斤，發炎狀態與腎臟負擔也明顯改善。

