太荒謬！印度女上海轉機遭刁難、嘲諷 竟因出生地屬「中國領土」印度強烈抗議

擁有英國居留權印度女子通多克（Pema Wangjom Thongdok），近日在中國上海轉機時，竟遭中國移民官員刁難，甚至扣留護照，讓她被迫迫滯留浦東機場18小時。通多克向媒體指控，中國官員聲稱她的出生地「阿魯納查邦」屬於中國領土，因此不承認她持有的印度護照，甚至嘲諷她去辦中國護照。對此，印度外交部提出強烈抗議，並譴責中方行為「荒謬至極」。

通多克本月21日原定從倫敦飛往日本，當天在上海進行三小時的過境轉機停留，中國移民官員在檢查她的護照時，聲稱她出生地阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）是「中國的一部分」，認定她的印度護照「無效」，並拒絕她登機。通多克指控，機場人員對她嘲笑、戲弄，甚至建議她去「申請中國護照」。

通多克也怒控中國官員，不僅拘留她長達18小時，護照被中國官員扣留，她未獲得適當的資訊、食物或機場設施使用權，甚至中國官員還逼她須購買中國東方航空（China Eastern）的新機票，才願意歸還她的護照。

最終，通多克透過英國友人聯繫印度駐上海總領事館，在印度官員的護送下，通多克隔天深夜終於順利離開上海機場。

對此，印度外交部發出嚴正聲明，強調「阿魯納查邦毫無爭議是印度的領土」，其居民完全有權持有並使用印度護照旅行，中方的扣留理由「荒謬至極」。印度也強調，中國當局的行為違反了國際民用航空相關規定，並指出在雙方試圖恢復正常秩序之際，中國此類行為為雙邊關係增添了不必要的阻礙。

事實上，中國「2023年版標準地圖」將阿魯納查邦納入其領土範圍，並稱其為「藏南地區」。另外，同一份地圖也包括對南海主權的單方面主張，範圍包括馬來西亞沿婆羅洲、沙巴和砂拉越州海岸外的專屬經濟海域（EEZ），印度和馬來西亞政府皆表達不滿，更絕不承認中國單方面主張。

