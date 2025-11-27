太萌啦！ 北市信義區見「飛鼠」 路樹上滑翔

台北市區近日出現多次飛鼠蹤跡，引起民眾驚喜關注。有民眾在信義區松智路上目擊飛鼠在路樹間跳躍滑翔，畫面相當可愛；而文山區辛亥國小圖書館窗外也住著一群飛鼠，最近更觀察到牠們生下雙胞胎。專家指出，這些飛鼠是台灣特有種「大赤鼯鼠」，近年來棲地已遍及市區。北市動保處建議民眾遵循「不接觸、不干擾、不餵食」三原則，靜靜欣賞這些可愛的夜行性動物。

北市信義區飛鼠滑翔。（圖／畫面授權 chi_yu_qin）

一位池小姐在台北市信義區松智路上，意外發現黑色身影在樹上活動，只見牠有著長長的尾巴，突然間展開前肢滑翔，畫面十分可愛，她立即拿出手機記錄下這難得一見的景象。專家表示，這隻飛鼠可能是大赤鼯鼠，因為是夜行性動物，白天較少見到。松智路人行道路樹間距密集，正好提供了飛鼠滑翔的理想環境，讓民眾有機會親眼目睹飛鼠滑翔的畫面，才知道飛鼠原來離我們這麼近。

廣告 廣告

池小姐表示，大約6點左右她們從松智路走回家時，就看到很像松鼠的生物在樹上跳來跳去。

飛鼠在辛亥國小活動。（圖／劉主任提供）

在台北市文山區辛亥國小，總務主任劉正湖也目擊飛鼠在圖書館窗外定居，拍照記錄下牠們熟睡的可愛模樣。劉正湖表示，BBC大概花了半個月的時間安裝監視器、調整設備並觀察飛鼠的行為。他提到一般飛鼠都是一次生一胎就是一個，但今年很特別，出現了雙胞胎。他也提醒學生去看飛鼠時要盡量保持安靜。

飛鼠在辛亥國小活動。（圖／劉主任提供）

台灣常見三種鼯鼠，分別是白面鼯鼠、大赤鼯鼠和小鼯鼠。其中大赤鼯鼠可在中低海拔100公尺至2500公尺的地區發現蹤跡，也是台灣特有種。近幾年，牠們的棲地已遍及市區活動。

北市動保處產保組長黃俊儒建議，若民眾於戶外發現飛鼠，應遵循不接觸、不干擾、不餵食三不原則，建議保持適當的距離觀察，並避免大聲喧嘩或追逐，以免干擾其自然行為。

專家也再次提醒，在市區內看到飛鼠蹤跡時，千萬別打擾牠們，靜靜觀賞就好。

更多 TVBS 報導

雙貸族人數破9.5萬「背負756萬債務」！專家：車貸利率僅2至3%引申請潮

新北汐止伯爵山莊陽台「磁磚雨」 住戶：清晨被巨聲嚇醒

消費者花699元買紅魔蝦「咬一口滿嘴沙」 專家曝風險

別過來！ 小琉球潛水遇海龜「逼近」 遊客自嘲遇「政府間諜」

