太萌網瘋傳！獸醫為小倉鼠施展「顯微級」巧手 全球最精緻石膏曝光

俄羅斯一隻倉鼠疑似右前肢骨折，獸醫替牠打石膏治療。（翻攝IG）

骨折的病患在接受專業治療後，為了確保傷處不受二次傷害，通常都會固定上石膏。最近網上瘋傳一張超萌患者打石膏，主角是一隻右前臂受創的小倉鼠，經過動物醫生的巧手醫治，牠戴上號稱「全球最袖珍」石膏，照片曝光後在社群媒體掀起超高話題。

這張受傷小倉鼠被上石膏的畫面，被廣大的網民譽為2025年最療癒、溫馨的經典瞬間。這件趣事發生在俄羅斯的一間動物醫院。當時，倉鼠的主人焦急萬分地帶著牠趕到診所求助。細心的獸醫師耐心檢查後，判斷小傢伙的右前臂可能骨折，經過精準的處理與細緻的包紮，獸醫特別為牠製作微型石膏，結束治療後還將成果照上傳網路，意外引發巨大迴響。

小倉鼠戴上石膏的畫面被譽為「2025年最療癒瞬間」，超萌畫面融化不少網友的心。（翻攝IG）

眾多網友被這隻受傷的小倉鼠萌翻，紛紛給小倉鼠取了各種愛稱，有人叫牠「2025最堅強的小戰士」，也有人封牠為「迷你鋼鐵人倉鼠」「年度最可愛病號」，更有人對獸醫的高超技術讚不絕口，直呼：「這雙手比使用顯微鏡還要穩！」

根據網上的最新消息，這隻小倉鼠的復原狀況非常好，在獸醫診所的悉心照料之下，預計很快就能痊癒出院，重返主人溫暖的懷抱。

