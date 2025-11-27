太萌！巨大熊現身貴婦百貨 快閃聖誕市集歐洲美食一次吃

貴婦百貨打造超巨大熊熊聖誕布置。（圖／TVBS）

下個月即將迎來聖誕節，信義區已開始瀰漫著濃濃耶誕氣息。貴婦百貨正打造超巨大的熊熊布置，將於28日正式開放；香堤廣場則規劃連續四天的聖誕市集，提供法國可麗餅、德式香腸和熱紅酒等多國美食。新北耶誕城作為重頭戲，也設有異國風味市集，販售泰式炸雞、韓國年糕和德國豬腳等多樣選擇，讓民眾能在節慶氣氛中盡情享用各式美食。

貴婦百貨打造超巨大熊熊聖誕布置。（圖／TVBS）

信義貴婦百貨的聖誕節布置即將於28日登場，其中最引人注目的是一隻超巨大的可愛熊熊，牠趴在木桌上，手中還拿著蜂蜜攪拌棒，目光盯著放大版的麵包和甜點，可愛程度令人忍不住驚嘆。百貨內部已開始準備各式聖誕布置，而外面的香堤廣場也已設立聖誕市集，即使在平日也吸引了相當多的人潮。

廣告 廣告

連續多年在信義區舉辦的歐洲耶誕市集今年升級為「台北歐洲冬季嘉年華」，將從27日開始快閃四天。此次活動集結了法國、德國、義大利等15個歐洲國家，打造超過66個攤位，提供法式可麗餅、國王派、比利時鬆餅、德式香腸和熱紅酒等多國美食。

香堤廣場舉辦台北歐洲冬季嘉年華。（圖／TVBS）

法國 YouTuber 酷的夢今年也再度來台設攤，他表示這已經是第三年參加，今年他們帶來了芋頭可頌、一些周邊商品，以及從法國帶回來的法式熱可可。一位前來逛市集的民眾分享感受，認為市集不錯，既可以逛又可以喝，充滿聖誕節的氣息。

YTR酷的夢連續三年設攤。（圖／TVBS）

另一方面，新北歡樂耶誕城的市集同樣精彩。位於板橋站南廣場的異國風味市集提供多種口味的泰式雞排、美式漢堡、韓國年糕，還有德國豬腳，各國美食應有盡有。一位泰式雞排攤業者透露，他們預計在活動期間能達到150萬的營業額，目前銷售情況良好。另一位台式攤位業者則表示，平日準備約100份餐點，假日則增加到約300份，而假日的銷售情況確實比平日更好。

新北耶誕城打造異國風味市集。（圖／TVBS）

聖誕節活動一波接一波，民眾除了能欣賞美麗的聖誕樹，享受節慶氛圍外，還能在各式市集中品嘗來自世界各地的美食，真正體驗「吃飽喝足」的節慶樂趣。

更多 TVBS 報導

「香菜牛肉泡麵」視覺太衝擊 「麻辣臭豆腐洋芋片」臭味撲鼻

有片／台北婦金山訪友路況不熟「直墜漁港」亡 落海瞬間曝

超商福袋抽343萬保時捷！ 發財卡抽輝達股票

淡江女學生「摔落舞台背板」消失 自嘲：我去了一趟無限城

